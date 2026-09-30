La nueva edición de DiscoverEU de Erasmus+ ofrece casi 4.000 bonos en España para que los jóvenes recorran Europa

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo para participar en la segunda ronda de DiscoverEU de Erasmus+, programa de la Comisión Europea que permite a jóvenes de 18 años viajar por Europa de forma gratuita en tren para promover su sentido de pertenencia a la Unión Europea, se abre este jueves 1 de octubre. Esta edición ofrecerá 40.000 bonos, 3.979 en España.

El objetivo central de esta iniciativa es descubrir Europa de verdad, es decir, dar a conocer su patrimonio cultural y su historia, explorar su diversidad y conectar con personas de todo el continente.

El plazo de solicitud de esta nueva convocatoria estará abierto del 1 al 15 de octubre de 2026 a través del Portal Europeo de la Juventud, donde las personas interesadas deberán completar un formulario y responder a un breve cuestionario sobre la Unión Europea.

El requisito para presentar candidatura es haber nacido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 (ambos inclusive). Las personas seleccionadas podrán viajar hasta 7 días dentro de un periodo máximo de un mes, entre el 1 de marzo de 2027 y el 31 de mayo de 2028 y recibirán, además del bono de viaje, una tarjeta con descuentos en actividades culturales, transporte y alojamiento.

Esta iniciativa busca garantizar la cohesión social y lograr los objetivos marcados en la Estrategia Europea de la Juventud 2019-2027, tales como, entre otros, promover la movilidad para conectar a jóvenes de toda la UE y de países vecinos e involucrar a las personas jóvenes en la realidad del continente.

Ahora, la Comisión Europea pone en marcha una nueva ronda con la que brinda la oportunidad a las personas jóvenes del viejo continente de iniciar su propio viaje, de vivir su propia experiencia personal y colectiva y de descubrir Europa desde dentro.