La nueva sede del British Council en España estará en la calle Fortuny de Madrid

Calle Fortuny 41 - BRITISH COUNCIL

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva sede del British Council en España estará en la calle Fortuny número 41, según ha informado la organización internacional de cultura y educación del Reino Unido, que ha presentado este viernes el modelo que definirá la futura configuración de sus espacios en el distrito de Chamberí.

A partir de 2027, la institución continuará desarrollando su actividad en el distrito madrileño, donde ha estado presente durante décadas, mediante una red de espacios adaptados a las necesidades específicas de las distintas actividades que actualmente se desarrollan en su sede de Martínez Campos.

Este modelo permitirá al British Council seguir desarrollando el conjunto de su misión en España: impulsar la cooperación educativa y cultural, crear oportunidades a través de la lengua inglesa y fortalecer las relaciones entre España y el Reino Unido.

Esta labor se lleva a cabo en colaboración con una red de administraciones públicas, centros educativos y universidades, instituciones culturales, profesionales, estudiantes y socios de ambos países, y adquiere especial relevancia en un momento de renovado impulso de la relación bilateral.

En la práctica, esto supone distribuir las actividades que actualmente se concentran en Martínez Campos, 31, entre distintos espacios de Chamberí. La enseñanza de inglés, la evaluación y certificación y las funciones corporativas e institucionales contarán así con entornos específicos, concebidos para responder mejor a las necesidades de cada ámbito.

Fortuny 41 será la nueva sede del British Council en España. Desde este espacio, la organización continuará desarrollando parte de su actividad institucional y su labor de cooperación educativa y cultural entre España y el Reino Unido.

En el ámbito educativo, esta actividad incluye iniciativas de largo recorrido como el Programa Educativo Bilingüe, desarrollado junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y diez comunidades autónomas, y presente actualmente en 148 centros públicos, así como la acreditación de colegios británicos ante las autoridades educativas españolas, la promoción de estándares de calidad en educación internacional y otras líneas de cooperación educativa entre ambos países.

Esta colaboración adquirirá una nueva dimensión en 2027 con la reincorporación del Reino Unido a Erasmus+ y la designación del British Council como Agencia Nacional del programa en el Reino Unido.

Por su parte, los equipos de Arte y Cultura seguirán impulsando proyectos, alianzas e intercambios profesionales que conectan a artistas y organizaciones de España y el Reino Unido y favorecen la cooperación entre ambos países.

A partir de enero de 2027, la enseñanza presencial de inglés que actualmente se imparte en el Paseo del General Martínez Campos, 31, se trasladará a dos nuevas ubicaciones en Chamberí, en Eloy Gonzalo, 3-5, y Magallanes, 1, ambas de Brewster Madrid, en el marco de la nueva alianza establecida entre ambas organizaciones. Las clases del British Council se impartirán en ambos espacios después de la finalización de la jornada escolar de Brewster Madrid.

Por su perte, Fernández de la Hoz, 46, será el nuevo espacio del British Council dedicado específicamente a las sesiones de exámenes que actualmente tienen lugar en Martínez Campos. Situado a apenas tres minutos de la actual sede, el nuevo espacio contará con una zona independiente específicamente acondicionada para exámenes, diseñada para mejorar los flujos y acompañar el crecimiento futuro de esta actividad.

La transición hacia las nuevas ubicaciones se realizará de forma progresiva. Las clases de inglés continuarán en Martínez Campos durante el primer trimestre del curso 2026-27 y se trasladarán a Brewster Madrid al inicio del segundo trimestre, en enero de 2027, y se impartirán después del horario educativo de Brewster Madrid. La actividad de exámenes y los equipos que trabajarán desde la nueva sede se trasladarán a sus nuevas ubicaciones entre enero y febrero de 2027.

En paralelo a la implantación de este modelo, el British Council ha firmado con ABANCA un acuerdo de compraventa relativo al inmueble que alberga su actual sede en el Paseo del General Martínez Campos, 31, en el barrio de Almagro. La operación todavía no se ha completado y continúa sujeta a las autorizaciones legales aplicables.

Con este nuevo modelo, el British Council destaca que refuerza su presencia en Chamberí y su compromiso con la cooperación bilateral.