El número 2 de Alegría, ante las críticas de PP, afirma que el Ministerio no está vacante: "No estamos faltos de cabeza"

El Ministerio de Educación, "empeñado" en elaborar un plan que garantice la plena inclusión del alumnado en todas las CCAA

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha defendido que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, está "absolutamente volcada" con su Departamento, ante las críticas del Partido Popular de que el Ministerio "está vacante".

"No acepto de ninguna manera que esto sea un Ministerio vacante, de ninguna manera. Nuestra ministra está absolutamente volcada en este Ministerio. Esta Secretaría está bajo su estricta dirección y bajo su permanente orientación. No estamos faltos de cabeza, no estamos faltos de liderazgo, y estamos en absoluta conexión diaria, minuto a minuto, con los temas que nos preocupan. La responsabilidad de nuestra ministra la asume perfectamente y la conexión es total", ha asegurado.

Así lo ha manifestado este miércoles el secretario de Estado en su intervención en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, después de que el diputado del PP Óscar Clavell López haya dicho que "está ahora en un Ministerio vacante" y haya acusado a Pilar Alegría de utilizar el Ministerio "como trampolín para su campaña territorial en Aragón".

También ha respondido al diputado de Sumar Juan Antonio Valero, quien ha reclamado suprimir progresivamente los conciertos educativos, que "no se puede ignorar la red concertada, que constitucionalmente tiene su lugar y su papel". "Es compatible el fortalecimiento de la escuela pública con la necesidad del ofrecimiento de opciones educativas", ha dicho.

Por otro lado, de la Rosa ha explicado que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes quiere elaborar un plan estratégico de educación inclusiva en colaboración con las administraciones educativas y los colectivos sociales, un mandato que nace de la ley educativa.

"Lo que la normativa dice es que este alumnado tiene que tener las mismas posibilidades y todos los apoyos para su inclusión. Este Ministerio está empeñado no solamente en cumplir la norma, sino en hacer un plan que garantice y asegure la plena inclusión del alumnado en todas las comunidades autónomas", ha señalado.

Para ello, de la Rosa ha explicado que están creando el Observatorio de la Inclusión Educativa "donde se podrán pedir cuentas y proponer acciones compensatorias a aquellas administraciones educativas que no estén haciendo la labor necesaria normativa de inclusión educativa".

En concreto, ha subrayado que el pasado 24 de febrero tuvieron una reunión para reactivar el Foro de Inclusión Educativa que "estaba un poco dormido". "Lo pudimos reactivar e hicimos la propuesta de reconvertirlo en el Observatorio Estatal para la Inclusión Educativa, que va a contar con la participación de las comunidades autónomas, pero también con participación de los agentes, de las asociaciones, federaciones y confederaciones que están en el mundo de la discapacidad o en el mundo de la vulnerabilidad", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que la prueba piloto de evaluación general del sistema educativo se realizará, como novedad, en formato completamente digital entre el 19 de mayo y el 8 de junio.

"Ya tenemos todo preparado para llevar a cabo un segundo estudio piloto en el que van a participar con unos 50 centros de comunidades autónomas que voluntariamente han decidido participar como son Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja. Y además se va a realizar esta evaluación piloto en comunidades con lengua propia como son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra", ha manifestado de la Rosa.

Para ello, el Ministerio ya ha puesto a disposición de las comunidades autónomas el material necesario para la preparación y realización de esta evaluación. "Una vez que publicamos los resultados iremos elaborando las correspondientes pruebas de diagnóstico", ha comentado.

MEJORA DE LA PROFESIÓN DOCENTE

Respecto a la mejora de la profesión docente, de la Rosa ha reconocido que "hay que mejorar y adaptar la formación inicial del profesorado, tanto los grados de Magisterio, Infantil o Primaria, como los másters de Secundaria", ante unos currículos educativos que "son cada vez más competenciales y menos memorísticos".

"Si los currículos que hemos hecho son cada vez más competenciales, los sistemas de acceso a la función pública deben ser cada vez más competenciales. Estoy seguro de que acordaremos que hay que mejorar el acceso a la función pública", ha aseverado.

En este punto, ha incidido en que "claro que la comunidad educativa, profesores incluidos, necesita esa mejora", pero ha advertido de que se trata de una "tarea compleja, una tarea delicada, una tarea presupuestariamente comprometida, una tarea normativamente difícil.

"Pero es una tarea que ha llegado el momento de ponernos a ello, porque cuanto mejor apoyemos a nuestro profesorado, mejor calidad educativa obtendremos", ha sentenciado de la Rosa.

El secretario de Estado también ha recalcado que están preparando el real decreto de inspección educativa: "Va a dignificar y va a robustecer la inspección educativa y le va a dar la dignificación profesional y laboral".

En su intervención, la diputada del PSOE María Luz Martínez Seijo ha celebrado que de la Rosa "ha empezado con muy buen pie" en su cargo, porque ha empezado "con un reto pendiente desde hace décadas que es la reforma de la carrera docente, el estatuto docente".

"Somos conscientes de que posiblemente esta reforma pueda ser la más complicada que este Gobierno ha cometido en materia educativa en lo que lleva desde las legislaturas que llevamos abordando. La carrera docente es un desafío, es el momento de acometer este reto y este desafío para poder seguir manteniendo ese sistema educativo de calidad al que todos aspiramos", ha apuntado la socialista.

Desde el Grupo Vox, José Ramírez del Río ha destacado que "el único problema de ratio de alumnos que se ha producido hasta la fecha es en educación especial". "Está habiendo problemas por la hostilidad hacia este tipo de educación que ha caracterizado al Gobierno del que usted forma parte", ha reprochado.

La diputada de ERC Etna Strems ha reclamado que transfieran a Cataluña las competencias exclusivas en la elaboración de currículos para que puedan garantizar una educación en catalán, adaptada a la diversidad cultural y social y que "sean un reflejo de la historia, la literatura y los valores propios". "Queremos poder decidir cuántas horas de catalán, aranés, castellano se hacen a la semana", ha puntualizado.

Para Unión del Pueblo Navarro, según ha comentado el diputado Alberto Catalán Higueras, "es prioritario, y más en un Estado de derecho, que se respete el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos".