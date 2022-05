El nuncio del Papa en España afirma que la educación no puede ser manipulada "por intereses ideológicos o particulares"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El nuncio del Papa en España, monseñor Bernardito Cleopas Auza,

ha afirmado este viernes que educar y la educación abarca todos los aspectos de la vida, "por lo que no puede ser reducida y menos manipulada por intereses ideológicos o particulares".

Así se ha expresado el nuncio apostólico en España durante la inauguración del I Encuentro Iberoamericano de Profesores de Religión, que se celebra del 6 al 8 de mayo en formato híbrido (presencial y 'online'), con la participación de más de 1.000 inscritos.

En la inauguración del congreso, monseñor Bernardito Cleopas Auza ha explicado que "a la sociedad humana" la hace la familia y la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. "Por consiguiente, la educación sirve mejor a la sociedad cuando se reconocen y se deja a la familia libremente ejercer sus derechos y obligaciones en la educación de sus hijos", ha señalado.

A su juicio, "la familia es la verdadera escuela de humanidad y de valores que pasar a las generaciones futuras". En este sentido, el nuncio apostólico en España ha declarado que en la educación "sí interviene el Estado, pero corresponde a los padres el papel primario y principal".

Además, ha afirmado que "urge" construir un mundo más humano "para todos los hombres en todas las partes del universo", en cuya tarea tienen un "papel fundamental" los profesores, y en particular, los maestros de Religión. También ha calificado de "imprescindible" la misión docente y ha trasladado a los asistentes al encuentro un "afectuoso" saludo del Papa Francisco.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, ha declarado que los profesores de Religión tienen mucho que ver en el "cuidado" integral de los niños y niñas, y jóvenes en la escuela.

El presidente de la Fundación San Pablo-CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha puesto de manifiesto que "la asignatura más importante que se puede dar en todos los niveles educativos" es la que dan los maestros de Religión.

"Hay una preparación que se consigue a través del estudio, que trata de acercar al estudiante al mundo que le rodea, a la realidad. Cuando las asignaturas tengan un carácter más humanístico, más se estará acercando a ello, pero ninguna llega a esa formación hacia lo que es totalmente propio del hombre, que es la espiritualidad, que es lo que nos diferencia precisamente de los animales", ha manifestado, para después afirmar que la labor de los profesores de Religión es "auténticamente impagable".

En su intervención, el secretario general en Confederación Interamericana de Educación Católica, Óscar A. Pérez Sayago, ha indicado que "la clase de Religión es muy importante" y tiene "tareas esenciales": la de ayudar a descubrir el sentido y la de enseñarles "dónde" está su hermano; así como la tarea de formarles como "excelentes seres humanos y excelentes personas".

Seguidamente, el presidente de Scholas Ocurrentes, José María del Corral, ha destacado que "el Papa cree que no hay paz si no hay encuentro". "¿Y quién va a generar el encuentro? El profesor de Religión, ustedes", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "la Religión es de interés público. No es un tema de algunos colegios, no es un tema privado. Es un tema público". Para Del Corral, es "mucho más que una asignatura".

Finalmente, el director general de Siena Educación, José María de Moya, ha explicado que el origen de esta iniciativa es la "evidencia" que tienen en el periódico 'Magisterio de Educación' de que profesores, de psicopedagogos, psicólogos dicen que "cada vez más se encuentran chavales jóvenes que llegan a la consulta y que académicamente son muy valiosos, incluso humanamente buena gente", pero "tienen un vacío existencial que lastra toda su integridad".

Por ello, José María de Moya ha defendido la formación "integral del alumno" que abarque también su dimensión espiritual en términos de libertad y ha reivindicado la labor de los profesores de Religión.

El encuentro, que busca impulsar la asignatura de Religión y a su profesorado, reúne a más de 700 docentes de España, Portugal y Latinoamérica. Inaugurado este viernes con un congreso en CaixaForum Madrid, se prolongará durante el fin de semana con otras actividades culturales en el Museo del Prado, Puy du Fou y el Museo de la Catedral de la Almudena.