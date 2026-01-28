Pablo Hernández de Cos, investido Doctor 'Honoris Causa' por la Universidad CEU San Pablo - CEU

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Pablo Hernández de Cos, ha sido investido Doctor 'Honoris Causa' por la Universidad CEU San Pablo durante el Acto Académico de celebración de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades y de los estudiantes.

Hernández de Cos ha sido distinguido en atención a los extraordinarios méritos acreditados en el ámbito de la economía y las finanzas, así como por el notable prestigio y proyección alcanzados tanto en el ámbito nacional como internacional.

En su discurso, el economista ha apelado a un mandato claro para garantizar la estabilidad de los precios, la independencia de los bancos centrales y la rendición de cuentas: "Son el ancla, el casco y el mástil del barco de la política monetaria".

Sin embargo, ha apuntado que "un barco sólido también requiere velas, un timón, una brújula y mapas: los marcos que utilizan los bancos centrales para decidir la política monetaria".

En este sentido, Hernández de Cos ha señalado que, para navegar por un "panorama macrofinanciero cada vez más difícil", los bancos centrales también deben garantizar que sus marcos de política monetaria sean sólidos, flexibles y realistas.

"Las decisiones deben basarse en un análisis cuidadoso. Para que los bancos centrales puedan defender estos tres principios, deben basar sus decisiones en el rigor analítico, lo cual exige tener acceso a datos de alta calidad y un capital humano altamente cualificado", ha subrayado.

Para cerrar su intervención, Hernández de Cos ha incidido en que una política fiscal debe garantizar que las finanzas públicas sean sostenibles, con unas políticas estructurales que impulsen el crecimiento en el largo plazo; y ha recordado que la estabilidad financiera es una condición necesaria para la estabilidad de precios.

"Para garantizarla se requiere un sector financiero sólido, apoyado en una regulación y supervisión adecuadas y coordinadas internacionalmente", ha concluido.

El catedrático de Economía Financiera decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Ricardo Palomo, ha sido el encargado de impartir la laudatio.

En ella ha señalado que esta distinción "reconoce una trayectoria excepcional al servicio de las instituciones económicas, caracterizada por el rigor intelectual, la independencia técnica y un profundo sentido de responsabilidad pública". "Valores todos ellos plenamente coherentes con la misión universitaria del CEU: formar personas íntegras, profesionales excelentes y ciudadanos comprometidos al servicio de la sociedad", ha dicho.

Asimismo, Palomo ha destacado cuatro rasgos que justifican esta distinción: su rigor intelectual y solvencia técnica; su independencia institucional; su vocación académica; y su contribución al prestigio internacional de la economía española y europea.

La rectora de la Universidad, Rosa Visiedo, ha destacado la celebración de Santo Tomás como uno de los actos que mejor expresan el espíritu y la vocación de la Universidad CEU San Pablo: "Ser una auténtica comunidad universitaria, unida por una identidad compartida y un objetivo común: el interés y la pasión por educar según los principios y valores de nuestro proyecto educativo, que bebe de las fuentes del humanismo cristiano y del Magisterio de la Iglesia".