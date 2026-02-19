Padres y Madres del Alumnado reconocen en sus premios la "capacidad de supervivencia" del sistema educativo palestino

Archivo - Profesora palestina - Mohammed Talatene/dpa - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha dado a conocer el fallo de los Premios CEAPA 2026, en los que ha otorgado una Mención Especial al sistema educativo de Palestina.

La entidad ha concedido este reconocimiento por "su extraordinaria capacidad de supervivencia y regeneración en un contexto de devastación sin precedentes".

CEAPA concede estos premios con el propósito de destacar el compromiso de personas y entidades con la defensa y mejora de la escuela pública.

En esta séptima edición, distingue a quienes, desde distintos ámbitos, impulsan una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa, y fomentan la participación activa de las familias en la vida escolar. Con estos galardones, quiere visibilizar y agradecer la labor de quienes contribuyen al fortalecimiento del sistema educativo público y refuerzan el papel esencial de madres y padres en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

La entrega de los Premios CEAPA 2026 se celebrará el próximo 13 de marzo en el marco de la Feria AULA, que se desarrolla en Ifema Madrid del 11 al 15 de marzo.

El Premio 'Hamiti' a la federación que más ha destacado se concede a FAPA RM Juan González (Región de Murcia) en reconocimiento a "su sólido y continuado compromiso con las familias y la escuela pública".

El galardón a la Persona que contribuya a la mejora de la educación pública es para Cristina Conti, que inició su trayectoria en el movimiento asociativo de madres y padres en 2008, colaborando con la APIMA Aula Balear como vocal y posteriormente como tesorera y es vocal autonómica de CEAPA desde 2019. Ha mantenido una participación activa hasta la actualidad y ha consolidado una trayectoria comprometida en defensa de la escuela pública y del movimiento asociativo de familias.

El Premio a la Institución o Colectivo en defensa y promoción de la escuela pública se ha concedido a la Confederación Gonzalo Anaya y a Escola Valenciana por su firme compromiso en defensa del uso del valenciano en el ámbito educativo.

En la categoría Persona o Entidad que lucha por el Movimiento Internacional se premiado a la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), una red mundial y abierta que reúne a profesionales, organizaciones y responsables políticos con el objetivo común de garantizar el derecho de todas las personas a una educación de calidad en contextos de emergencia y en los procesos de recuperación tras las crisis.

El Premio al Medio de Comunicación o Personaje Público ha sido para 'El Intermedio', programa de televisión de la cadena La Sexta, por sus intervenciones en defensa de la escuela pública.