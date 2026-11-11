Patronal de centros concertados y privados cifra el seguimiento de la huelga en un 2,9% en los colegios españoles

Archivo - Niños de camino a la escuela - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), organización empresarial que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España, ha cifrado el seguimiento de la huelga general de este miércoles por parte de los trabajadores de los colegios en un 2,9%.

Fuentes de la patronal de centros concertados y privados han informado a Europa Press de que el seguimiento de la huelga general convocada por la vivienda ha sido del 1,5% en la Comunidad de Madrid y destacan que, en general, los datos han sido "muy bajos" en todo el país.

Por su parte, Escuelas Católicas ha señalado que, según los datos recogidos hasta el momento, el seguimiento estimado de la huelga general de este miércoles entre el personal de sus centros se sitúa en torno al 1%.

"La huelga general convocada para hoy miércoles, 11 de noviembre, está teniendo una repercusión muy limitada en los centros asociados a Escuelas Católicas en toda España", ha asegurado.

Desde la entidad han destacado que la jornada "está transcurriendo con normalidad en la inmensa mayoría de los colegios, que mantienen su actividad habitual y la atención al alumnado".

Escuelas Católicas ha agradecido el compromiso de los profesionales de sus centros y la colaboración de las familias, "que están contribuyendo al desarrollo normal de la actividad educativa durante esta jornada".

Además, la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que agrupa a 66 centros de toda España, ha aseverado que, en términos generales, la actividad escolar este miércoles se ha desarrollado con total normalidad y el seguimiento de la huelga general por parte de los trabajadores "ha sido prácticamente nulo, con casos muy puntuales y anecdóticos".

Fuentes de CICAE han precisado a Europa Press que sí se han registrado algunas ausencias de alumnos, "principalmente por las dificultades de transporte o por la decisión de algunas familias de no llevar a sus hijos al colegio ante la incertidumbre".

También reconocen que sí se ha observado una incidencia "algo mayor" en algunos colegios de Cataluña, aunque con diferencias entre centros. "En conjunto, podemos decir que la huelga ha tenido una repercusión muy limitada en nuestros colegios", aseguran desde la asociación.