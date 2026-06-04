La patronal de enseñanza privada ACADE condena pintadas en su sede que piden "dignidad" para la etapa educativa 0-3

ACADE condena actos de vandalismo contra su sede central y rechaza su responsabilidad en la situación del 0-3 - ACADE

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha manifestado su "más firme condena y absoluta repulsa" las pintadas en su sede central, en las que se pide "dignidad" para la etapa de Educación Infantil de 0 a 3 años.

Para la organización, se trata de unos hechos "inaceptables" que suponen un "ataque directo" contra una organización "legítima" y contra el conjunto del sector educativo al que representa.

"Estos actos no pueden desvincularse de un clima de tensión que, en las últimas semanas, está siendo alimentado por determinados discursos y posicionamientos impulsados desde algunas organizaciones políticas y colectivos, que trasladan a la opinión pública una visión distorsionada y simplificada de la realidad del primer ciclo de Educación Infantil", ha asegurado la patronal en un comunicado.

En este sentido, ACADE ha destacado que representa "legítimamente a miles de centros educativos" y que actúa "conforme al marco legal vigente". "No somos responsables del problema estructural que afecta al ciclo 0-3, el cual responde a factores complejos como la insuficiente financiación pública, la caída de la natalidad y la ausencia histórica de un modelo eficaz de colaboración público-privada", ha señalado.

Según ha advertido la organización, "señalar y estigmatizar" al sector privado y a sus representantes es "injusto" y "profundamente irresponsable", ya que "contribuye a generar un clima de confrontación que puede derivar en episodios como los ocurridos".

En su opinión, el sector del primer ciclo de Educación Infantil atraviesa "una situación crítica real, que requiere diálogo, rigor y soluciones estructurales" y la defensa del modelo educativo "no puede hacerse nunca desde la confrontación ni desde la violencia".

"Es imprescindible que todas las partes implicadas actúen con responsabilidad institucional y respeto democrático", ha señalado ACADE, que llama a instituciones, agentes sociales y políticos a "rebajar la tensión, promover un debate constructivo y condenar sin matices cualquier manifestación de violencia".