Patronales de la Educación Infantil avisan al Gobierno de que la bajada de ratios cerraría más de 5.000 centros privados

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene durante la celebración de la gala de entrega de los "V Premios Archiletras de la Lengua", en Casa de América, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). Este destacado - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones empresariales de la enseñanza privada del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) han mostrado su "profunda preocupación" ante las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en relación con la reducción de ratios y han advertido de que dicha rebaja podría provocar el cierre de más de 5.000 centros privados, la pérdida de alrededor de 60.000 empleos y dejar sin plaza a cerca de 224.0000 alumnos.

Así lo han señalado en un comunicado conjunto la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), el Círculo de Empresas de Centros de Educación Infantil (CECEI), Escuelas Católicas, la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y L'Associació Catalana de Llars d'Infants.

En concreto, las patronales alertan de que "una reforma de este alcance, especialmente si se aplicara de forma asimétrica o sin un sistema adecuado de financiación pública, podría comprometer gravemente la viabilidad de miles de centros educativos, poniendo en riesgo la continuidad de una red que resulta esencial para garantizar la cobertura educativa en esta etapa".

En este sentido, las organizaciones sostienen que en España existen "miles de centros privados de Educación Infantil cuya sostenibilidad depende directamente del marco regulatorio en materia de ratios, estructura de costes y financiación".

NO SE LIMITARÍA AL SECTOR PRIVADO

Las patronales han añadido que el impacto de una medida de estas características "no se limitaría al sector privado" y han asegurado que el sistema público "no dispone actualmente de capacidad suficiente para absorber la demanda atendida por el sector privado, lo que podría generar situaciones de colapso en el acceso a la escolarización de 0 a 3 años y afectar de manera directa a la conciliación familiar y laboral de miles de hogares".

"Resulta imprescindible que cualquier reforma estructural del sistema educativo se aborde desde el diálogo con todos los agentes implicados", han manifestado, para después reclamar que las organizaciones empresariales y sindicales "participen desde el inicio en los procesos de negociación".

Por otro lado, las patronales educativas hacen un llamamiento al conjunto de organizaciones empresariales del ámbito educativo privado de toda España para que "se sumen a esta iniciativa y refuercen una posición común basada en la colaboración, la responsabilidad y la defensa del interés general del sistema educativo".

Finalmente, han reiterado su "compromiso con la mejora continua de la educación y con el servicio que prestan diariamente a cientos de miles de familias en todo el país", y confían en que el Ministerio atienda esta solicitud para "abrir, con la máxima urgencia, un espacio de diálogo y trabajo conjunto basado en la transparencia, la corresponsabilidad y el consenso".