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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular retirará, si gobierna tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, las pantallas en los primeros años de escuela.

Así lo refleja la propuesta 210 del programa electoral de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, adelantada por 'El Mundo' y a la que ha tenido acceso Europa Press y que estaba oculta hasta ahora en el documento que recoge los compromisos del partido.

De este modo, los 'populares' proponen fijar que la lectura y la escritura se aprendan en papel y que de los tres a los doce años se priorice el aprendizaje sin pantallas individuales en el aula.

El PP asegura que acordará esta medida con todas las comunidades autónomas y destaca que los libros y el cuaderno "volverán a ser las herramientas prioritarias de los primeros años". "Y, por supuesto, el alumno que por una discapacidad necesite un dispositivo de apoyo lo seguirá teniendo", precisa.

El documento 'Reconstrucción Nacional', que recoge los compromisos del PP de cara a las elecciones del 29N, incluye, entre otras propuestas educativas, un nuevo marco que sustituya a la LOMLOE, una mayor exigencia para pasar de curso o una prueba de acceso a la universidad común en toda España.