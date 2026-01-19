Los Premios CEU Ángel Herrera reconocen a las Fuerzas Armadas por su respuesta ante emergencias como las de Adamuz

Foto de familia de los Premios CEU Ángel Herrera 2026. - CEU

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Premios CEU Ángel Herrera, celebrados este lunes en Madrid, han reconocido, entre otros, a las Fuerzas Armadas, premiadas en la categoría 'Ética y Valores' por su respuesta ante "situaciones excepcionales", como la del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

"Una tragedia que ha marcado este acto, convirtiéndolo en un homenaje y que ha arrancado con el rezo de un padrenuestro en recuerdo a las víctimas y sus familiares", ha afirmado la Fundación Universitaria San Pablo CEU, organizadora de los galardones, al tiempo que ha añadido que los cerca de 200 asistentes a la gala han dedicado una "gran ovación" a las Fuerzas Armadas por su actuación en Adamuz.

Precisamente, el jurado había destacado a las Fuerzas Armadas por "su actuación ejemplar en situaciones de especial dificultad y emergencia, así como su espíritu de sacrificio, disciplina y coherencia institucional, que las convierten en un referente ético para toda la sociedad".

Los galardones además destacan que, en este tipo de situaciones, las Fuerzas Armadas "siempre hacen gala de su magnífica preparación profesional y de una conducta personal e institucional coherente con las virtudes y valores que definen desde siempre a los soldados de España", según ha informado la institución.

Estos premios vuelven a reconocer en sus distintas categorías el compromiso y el esfuerzo de personas e instituciones por la mejora de la sociedad y la promoción del bien común a través de la educación o de la acción social.

En su XXIX edición, y en cuanto a la implicación de instituciones y empresas en el ámbito educativo, son dos las entidades que han merecido el reconocimiento del CEU. Por un lado, ha sido premiada por su colaboración con el sector educativo la Fundación Rafael del Pino. El jurado ha subrayado el impacto de sus programas educativos y de apoyo al desarrollo profesional, que han contribuido de manera significativa a fortalecer la preparación de jóvenes y profesionales en áreas estratégicas para el futuro de la sociedad.

Por otra parte, se ha reconocido a HP en la categoría 'Innovación educativa' en el sector tecnológico por el impulso a la digitalización de las aulas, el fomento de competencias STEM entre los alumnos y su labor en reducir la brecha digital en entornos vulnerables.

El premio periodístico en esta edición de los Premios CEU Ángel Herrera ha recaído en la entrevista titulada 'Defensa de la memoria frente a la educación por competencias', realizada al filósofo y pedagogo Gregorio Luri en el programa 'Espacio Abierto' de Castilla y León Televisión, dirigido y presentado por la periodista Marisa Vázquez.

Puy du Fou ha sido la entidad premiada en la categoría 'Difusión de la cultura católica' por su fuerte conexión con la historia. En sus espectáculos ofrece experiencias, aptos para todos los públicos y orientados a las familias, en los que pone de manifiesto la riqueza de la historia española y difunde la importancia de la religión y la cultura católicas en la construcción de España y de la civilización occidental.

Los influencers Tomás Páramo y María García de Jaime han sido los premiados en la categoría 'Valores e Influencia en Redes Sociales'. Se ha destacado de ambos por su testimonio público de fe, familia y esperanza, y por haber convertido sus plataformas digitales en un espacio de inspiración y autenticidad. El jurado ha destacado su capacidad para humanizar las redes sociales y mostrar que la influencia digital puede orientarse al bien común.

En la categoría de 'Alumni' se han concedido el 'Premio a la Trayectoria de Excelencia' a Juan López-Belmonte, presidente de Rovi, y el 'Premio Proyección y Compromiso' a Marta Puyol, directora de Divulgación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, dos figuras profesionalmente muy relevantes en el ámbito científico español.

Por último, la categoría 'Solidaridad, cooperación al desarrollo y emprendimiento social' ha reconocido a la Asociación Mamás en Acción por su labor en la acogida y acompañamiento en el ámbito sanitario de menores en situaciones de grave vulnerabilidad y dependencia.