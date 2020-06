El presidente de los rectores advierte en el Congreso de que el sistema universitario está "cerca del colapso"

Gómez Villamandos pide un marco normativo "urgente" para la enseñanza 'online' si se produce un nuevo confinamiento

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos, ha advertido en el Congreso de que el sistema universitario español está "cerca del colapso" por la pérdida de financiación acumulada en los últimos años. Una situación que "agrava mucho", en su opinión, la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus.

Gómez Villamandos, que es rector de la Universidad de Córdoba, ha comparecido este jueves en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso junto al presidente del Consejo Escolar del Estado, Enrique Roca, donde ha expuesto las necesidades de las universidades españolas tras perder un 21% de financiación pública desde el año 2008, ha precisado.

"Estamos muy lejos de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Hemos pasado de un 1,7% del PIB en financiación pública a un 0,92%, y aún así se ha mantenido la excelencia", ha defendido Gómez Villamandos ante los grupos parlamentarios, aunque ha reconocido que el sistema universitario "tiene que mejorar, y mucho".

"El sistema está cerca del colapso y una situación como la de ahora agrava mucho esta situación", según el presidente de CRUE, que integran 76 universidades públicas y privadas. En ese sentido, Gómez Villamandos considera que la crisis sanitaria se ha sobrellevado en la universidad con "voluntarismo y solidaridad". "Pero eso tiene un límite", ha indicado ante la posibilidad que el próximo curso pueda repetirse una situación de confinamiento.

Ante ese hipotético escenario, el presidente de los rectores ha calificado como "urgente" la aprobación de un "marco normativo que dé cobertura" a la adaptación de toda la enseñanza presencial de las universidades a un formato 'online' como sucede desde el pasado mes de marzo tras el decreto del estado de alarma.

Gómez Villamandos ha rechazado la conveniencia de un escenario prolongado de educación a distancia. "No vayamos a hacer ahora una panacea de la enseñanza 'online", ha dicho el rector, que la considera un "complemento que ayuda a conciliar", aunque ha defendido la presencialidad. "No podemos renunciar a la presencialidad como no podemos renunciar a los besos y abrazos a nuestros seres queridos", ha apostillado emotivo.

LABORATORIOS SIN USAR EN LA PANDEMIA

En el Congreso, Gómez Villamandos ha reivindicado la contribución del sistema universitario a la cohesión territorial, la equidad y el progreso social, así como "el inmenso trabajo que hacen las universidades en la llamada España vaciada". También que pusieran todos sus medios para mitigar el impacto de la pandemia

Sin embargo, ha lamentado que muchos laboratorios no hayan podido utilizarse en algunas comunidades autónomas por "temas de protocolo" durante las peores semanas de la pandemia, cuando escaseaban las pruebas para confirmar contagios por coronavirus en España.

Por esa razón, ha demandado la creación de una red de laboratorios con "protocolos formalizados" para que, ante una situación similar a la que ha provocado la pandemia del coronavirus, no se desperdicie la ayuda de las universidades. "Tenemos que aprender la lección", según Gómez Villamandos.

"La investigación debería considerarse un trabajo esencial, porque es fundamental que se mantenga la actividad investigadora y hemos tenido a los investigadores cerrados en su casa durante meses", ha dicho Gómez Villamandos sobre la suspensión de la actividad investigadora en instalaciones universitarias por el decreto del estado de alarma.

El presidente de CRUE ha manifestado su temor a la incidencia que pueda tener la pandemia en la financiación pública de la investigación en España, y ha recordado que la inversión en Investigación y Desarrollo cayó un 15% tras la crisis de 2008 mientras otros países la incrementaron.

"Nos preocupa que volvamos a cometer estos mismo errores ante una nueva crisis económica, pero frente a ese temor tenemos alguna alegría y vemos que algunas comunidades autónomas están aumentando la inversión", ha explicado Gómez Villamandos.