Los problemas de vivienda podrían frenar la llegada de alumnos extranjeros y generar pérdidas para España, según ICEX

Los problemas de vivienda podrían frenar la llegada de estudiantes internacionales a España, lo que limitaría el impacto económico positivo del sector, generaría pérdida de empleo y reduciría las oportunidades de 'Internacionalización en Casa' para quienes no pueden estudiar o trabajar en el extranjero.

Así lo refleja el estudio 'Alojamiento de estudiantes y captación internacional 2025', patrocinado por ICEX y EduEspaña, presentado este jueves en Ifema Madrid en el marco de Fitur, y que advierte de que una caída en el número de estudiantes internacionales "limitaría el impacto económico positivo del sector, que aportó al menos 6.300 millones de euros al PIB en 2022-2023".

La investigación ofrece una visión clara y actualizada del impacto del inmobiliario en la decisión de los estudiantes internacionales a la hora de elegir España como destino educativo.

Las autoras Cristina Grasset y Bárbara García Menéndez avisan de que, aunque España debería mantenerse como uno de los destinos preferidos por su calidad, los problemas de vivienda podrían frenar el crecimiento de alumnos extranjeros.

En este sentido, recuerdan que España, uno de los principales destinos educativos del mundo, ha registrado un crecimiento sostenido en el número de estudiantes internacionales que eligen programas de calidad de distintas modalidades y duraciones.

En el curso 2022-2023, 161.384 estudiantes internacionales matriculados en universidades españolas para cursar una titulación completa contaban con diversas opciones de alojamiento, incluyendo: familias anfitrionas, apartamentos compartidos, residencias universitarias y alojamientos gestionados por empresas privadas.

La movilidad internacional en la educación superior sigue creciendo y se estima que, para 2030, unos 9 millones de estudiantes se matricularán en instituciones fuera de sus países de origen.

El estudio revela que el alojamiento es "un factor clave" para los estudiantes internacionales, ya que influye "en su comodidad, seguridad y en el nivel de inmersión cultural y académica". "Aunque es difícil determinar el peso exacto de este factor en la elección del destino, es poco probable que los estudiantes opten por lugares donde encontrar una vivienda adecuada resulte complicado", precisa.

Un informe de CBRE (2024) señala que la calidad de vida y las sólidas instituciones educativas de Europa han atraído a un número creciente de estudiantes, quienes se enfrentan a una grave escasez de vivienda y alquileres cada vez más inasequibles.

España, antes considerada económica, ha sufrido fuertes incrementos: entre 2018-19 y 2022-23, el coste medio mensual de vida para estudiantes internacionales subió un 76%.

El estudio presentado este jueves avisa de que, para avanzar en su internacionalización, "las universidades españolas deben afrontar el reto de la vivienda".

PAPEL ACTIVO DE LAS UNIVERSIDADES ANTE LA CRISIS DE VIVIENDA

Así, insta a las universidades a asumir un papel activo e invertir en servicios de alojamiento, destinar recursos, ofrecer soluciones innovadoras y establecer alianzas público-privadas. Además, agrega que las opciones disponibles deben comunicarse a los estudiantes admitidos durante su proceso de decisión, mucho antes de su llegada a España.

"Garantizar una vivienda adecuada otorgará a las universidades una ventaja competitiva frente a las que no lo hagan, tanto a nivel nacional como internacional", prevé la investigación, destacando que es fundamental la colaboración entre las partes implicadas para asegurar alojamiento y reducir las barreras de acceso, evitando así un descenso en la captación internacional.

La consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, ha explicado que, a medida que la educación superior se globaliza y la competencia entre universidades aumenta, la relación entre movilidad estudiantil y mercado inmobiliario "seguirá intensificándose".

"Contar con estrategias de planificación adecuadas será clave para aprovechar los beneficios económicos y culturales de este fenómeno sin comprometer la sostenibilidad urbana ni el acceso equitativo a la vivienda", ha manifestado Carbonell.

Las autoras alertan de que los candidatos cualificados "no se matricularán en programas académicos en España a menos que tengan acceso a vivienda que satisfaga sus necesidades y expectativas", por lo que instan a las instituciones educativas a "tomar conciencia de la necesidad imperativa de proporcionar opciones de alojamiento de calidad que sean competitivas en precio y gestionadas profesionalmente".

"España, como país, debe definir su postura -acogedora o restrictiva- hacia los estudiantes internacionales. La incertidumbre actual, impulsada por legislación pendiente, cambios regulatorios frecuentes, procesos de admisión complejos y mensajes públicos contradictorios, socava los esfuerzos de captación de las universidades. Mientras tanto, los gobiernos de países como Alemania y Francia implementan activamente medidas para impulsar la matriculación internacional", recomienda el informe.