El PSOE defiende mañana en el Congreso reforzar las medidas contra la violencia de género en universidades

Archivo - Una alumna repasa antes de realizar un examen - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá este jueves 26 de febrero en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados su proposición no de ley sobre la lucha contra la violencia de género en el ámbito universitario.

Con esta iniciativa, quiere que el Gobierno siga desplegando las políticas públicas necesarias para cumplir con las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que estén vinculadas con el ámbito universitario.

Así, propone, en coordinación con las comunidades autónomas, las universidades y las administraciones educativas competentes, mejorar y actualizar la formación inicial y permanente en materia de violencia de género del profesorado, tanto en la profesión de Maestro como en el de docente de Educación Secundaria.

El PSOE insta a ayudar a las víctimas de violencia de género mediante la implementación de acciones positivas en el procedimiento de homologación y equivalencia de títulos y estudios extranjeros de las víctimas de explotación sexual o trata con fines de explotación sexual, y de las víctimas de violencia de género. También en la concesión de becas y ayudas al estudio, eximiendo del cumplimiento de umbral académico cuando se encuentre en una situación de violencia de género o sexual.

En coordinación con las comunidades autónomas y las universidades, reclama mejorar y reforzar las Unidades de Igualdad de Género en las universidades para dotarles de mayores recursos económicos y presupuestos propios, con el objetivo de que puedan participar en la realización de estudios y organizar campañas de prevención en los Campus Universitarios.

Asimismo, los socialistas quieren promover el equilibrio entre hombres y mujeres en los órganos directivos y colegiados de las universidades, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de representación paritaria.

En coordinación con las comunidades autónomas, las universidades y las administraciones educativas competentes, la iniciativa insta al Ejecutivo a fomentar proyectos de investigación con perspectiva de género e investigaciones académicas que profundicen en la comprensión de la violencia contra las mujeres y la violencia vicaria.

Por último, el PSOE quiere fomentar la presencia de contenidos sobre violencia de género y violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, incluida aquellas que tengan su origen en entornos digitales, en los planes de estudios de las facultades donde se imparta medicina, psicología, enfermería, farmacia, magisterio, trabajo social, derecho, periodismo, recursos humanos, así como en las escuelas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.