Los rectores españoles e India refuerzan la cooperación universitaria con una cumbre bilateral en Nueva Delhi

Delegación de CRUE en India - CRUE

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha participado en Nueva Delhi en la inauguración de una cumbre institucional de alto nivel junto a autoridades del Ministerio de Educación de la India, con el objetivo de consolidar y ampliar la cooperación estructural entre los sistemas universitarios de ambos países, según ha informado la CRUE.

Durante su intervención en la sesión inaugural, la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha subrayado la dimensión académica y científica de la relación bilateral y ha destacado que India "es un socio estratégico para el sistema universitario español, no solo por la dimensión y diversidad de su sistema de educación superior, sino también por su creciente liderazgo en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo del talento".

Asimismo, ha señalado que este encuentro "permite avanzar en una agenda común abordando cuestiones clave para el presente y el futuro de nuestras universidades".

Alcón ha recordado que CRUE, integrada por 77 universidades públicas y privadas, entiende la internacionalización "como una dimensión estructural vinculada a la calidad académica y a la excelencia investigadora".

En este marco, ha precisado que durante las dos jornadas de trabajo se analizarán "el impacto de la inteligencia artificial, la importancia de la movilidad académica, el papel de las universidades en el apoyo a sus egresados en la creación de start-ups y cómo el aprendizaje a lo largo de la vida incide en los retos de la empleabilidad".

La agenda se articula en torno a mesas redondas dedicadas al impacto de la inteligencia artificial en la docencia y en el diseño de nuevas titulaciones; al impulso de proyectos de investigación conjunta en múltiples áreas con fuerte componente tecnológico; a la movilidad de profesorado, estudiantado e investigadores entre ambos países; a la ciencia y la transferencia del conocimiento y su conexión con el emprendimiento; al Espacio Iberoamericano del Conocimiento y la cooperación con universidades de América Latina; así como a la formación a lo largo de la vida y los desafíos de la empleabilidad.

La clausura del encuentro, que tendrá lugar mañana, 20 de febrero, correrá a cargo de Ricardo Mairal, presidente de Crue-Internacionalización y Cooperación y rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En la jornada previa, la delegación española visitó los espacios expositivos de la India AI Impact Summit 2026 y asistió a las conferencias plenarias de este foro internacional dedicado a la inteligencia artificial, en el que participan destacadas figuras del ámbito científico y tecnológico. En el marco de este foro se celebra también la Cumbre bilateral del ámbito universitario entre España e India.