Los rectores piden garantizar la plena participación de las mujeres en la vida académica, científica y profesional

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicado un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, en el que reclaman garantizar la plena participación de las mujeres en la vida académica, científica y profesional.

Para los rectores, el lema propuesto por ONU Mujeres para este día, 'Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas', interpela a las universidades, "cuya misión es generar, transmitir y aplicar conocimiento a través de la investigación, la docencia y la transferencia".

"En el ámbito universitario, defender los derechos de las mujeres significa garantizar su plena participación en la vida académica, científica y profesional, sin barreras, brechas ni discriminaciones. Significa promover entornos seguros, libres de acoso y de violencia, y hacer de la igualdad de oportunidades un principio real y efectivo, más allá de una mera declaración formal", señalan.

La CRUE destaca que la justicia exige "analizar la realidad con perspectiva de género y actuar en consecuencia" y advierte de que, a pesar de los avances logrados y de las mujeres que han precedido abriendo camino en los ámbitos académico y científico, "persisten brechas y obstáculos que limitan su progreso en la carrera investigadora en igualdad de condiciones y dificultan su acceso a espacios de decisión y liderazgo".

Por ello, defiende que "corregir estas desigualdades no es una cuestión simbólica", sino "una exigencia de justicia que fortalece la calidad, la excelencia y la integridad de la acción universitaria". "La universidad no puede ser plenamente justa mientras parte de su talento permanezca invisibilizado e infrarrepresentado", avisa.

En este punto, CRUE recalca que "la acción implica valentía, responsabilidad, coherencia y compromiso sostenido". "Supone pasar de las palabras a los hechos consolidando y evaluando políticas de igualdad, acompañando el desarrollo de vocaciones científicas femeninas y eliminando los sesgos estructurales que continúan condicionando la evaluación, la financiación y el reconocimiento del mérito femenino", indica.

"Supone también reforzar la cooperación entre universidades y con las administraciones públicas, el tejido productivo y la sociedad civil para construir un ecosistema educativo y científico más inclusivo y equitativo", agrega.

En este Día Internacional de las Mujeres de 2026, la CRUE reafirma su compromiso con una universidad "libre de desigualdad, diversa en sus liderazgos, corresponsable en los cuidados y ejemplar en la defensa activa de los derechos humanos".

"Desde aquí, reclamamos Derechos, Justicia y Acción para TODAS las mujeres y niñas. Y, de manera muy especial, para las mujeres y jóvenes que estudian, investigan, enseñan y trabajan en nuestras universidades. Todas las personas que formamos parte de la Comunidad Universitaria tenemos la responsabilidad de hacer de nuestras instituciones espacios de igualdad y de futuro", concluye el manifiesto.