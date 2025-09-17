Rego agradece "la solidaridad" de la comunidad educativa con Palestina por "defender la dignidad y los derechos humanos"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras una reunión con Marea Palestina, en el Círculo de Bellas Artes, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha agradecido este miércoles "la solidaridad" de la comunidad educativa con Gaza por "defender la dignidad y los derechos humanos", tras las movilizaciones propalestinas protagonizadas por varios centros y docentes.

"Gracias por el trabajo que hacéis en defensa de la dignidad y los derechos humanos también desde la educación. Gracias por movilizaros por una causa justa", ha expresado durante un encuentro con alumnos de bachillerato en el que han explicado los proyectos que están llevando a cabo en apoyo a la población palestina.

Un encuentro donde los alumnos asistentes han transmitido a la ministra las diferentes iniciativas que han puesto en marcha para "condenar el genocidio", según ha trasladado Juventud e Infancia en un comunicado.

Entre ellas, destacan la proyección de cortos infantiles relacionados con Palestina, la creación de un punto de donaciones, charlas y diversas actividades culturales.

En este sentido, la ministra ha criticado que la Comunidad de Madrid "trate de prohibir la colocación de simbología de apoyo al pueblo palestino en los centros escolares", alegando que se trata, a su juicio, de "una grave vulneración de la libertad de expresión".

Con todo, Rego ha ofrecido a la comunidad educativa "solidaria con Palestina" las instalaciones del Ministerio que dirige. "Todos esos grupos escolares que están movilizándose contra el genocidio tienen las puertas abiertas de este ministerio y el reconocimiento y agradecimiento del Gobierno de España", ha concluido.