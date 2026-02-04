Ruiz-Gallardón imparte a alumnos de Derecho de la Universidad Villanueva tres sesiones en Lecciones y Coloquios de Grado

Alberto Ruiz-Gallardón en la Universidad Villanueva - UNIVERSIDAD VILLANUVA

La Universidad Villanueva ha puesto en marcha el ciclo Lecciones y Coloquios de Grado con el objetivo de seguir reforzando el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y el diálogo intelectual, ejes fundamentales de su metodología de Active Learning.

La iniciativa se ha estrenado en el Grado en Derecho con el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que impartió su primera sesión el lunes, según ha informado la Universidad.

El ciclo está dirigido a estudiantes de tercer y cuarto curso y busca conectar la formación universitaria con los retos reales de cada disciplina mediante un formato innovador que combina cercanía y rigor académico.

Cada sesión se articula en tres momentos: una comida con un grupo reducido de estudiantes, una lección centrada en marcos conceptuales y preguntas de fondo, y un coloquio abierto para el contraste de ideas y puntos de vista.

Los Encuentros Universitarios se desarrollan en ciclos de varias sesiones, de modo que, al término del ciclo, todos los estudiantes hayan tenido la oportunidad de comer y dialogar personalmente con los ponentes.

Gracias a esta propuesta, los estudiantes tienen la oportunidad de preguntar, debatir y confrontar ideas con profesionales de primer nivel, entrenar su capacidad de argumentación y trasladar los conocimientos adquiridos en el aula a casos y dilemas reales.