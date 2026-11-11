El seguimiento de la huelga de los profesores de los colegios privados de CICAE ha sido "prácticamente nulo"

Benjamin Franklin International School - CICAE

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que agrupa a 66 centros de toda España, ha señalado que, en términos generales, la actividad escolar este miércoles se ha desarrollado con total normalidad y el seguimiento de la huelga general por parte de los trabajadores "ha sido prácticamente nulo, con casos muy puntuales y anecdóticos".

Fuentes de CICAE han precisado a Europa Press que sí se han registrado algunas ausencias de alumnos, "principalmente por las dificultades de transporte o por la decisión de algunas familias de no llevar a sus hijos al colegio ante la incertidumbre".

También reconocen que sí se ha observado una incidencia "algo mayor" en algunos colegios de Cataluña, aunque con diferencias entre centros. "En conjunto, podemos decir que la huelga ha tenido una repercusión muy limitada en nuestros colegios", aseguran desde la asociación.