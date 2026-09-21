SEO/BirdLife proporcionará a los colegios material didáctico sobre el jilguero europeo, Ave del Año 2026

Jilguero europeo, Ave del Año 2026. - SEOBIRDLIFE// J NEED-SHUTTERSTOCK

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha presentado la primera unidad didáctica vinculada a la campaña Ave del Año, una iniciativa que proporcionará recursos educativos gratuitos para Infantil, Primaria y Secundaria con el objetivo de acercar la biodiversidad a las aulas y concienciar sobre el declive de las aves comunes.

La organización ambiental ha informado de que ha puesto en marcha el primer programa educativo escolar asociado a la campaña Ave del Año, con el jilguero europeo como protagonista de la edición de 2026.

La iniciativa facilitará materiales didácticos gratuitos a centros educativos, de educación ambiental y ciudadanía con el fin de fomentar el conocimiento y la conservación de esta especie en todo el territorio nacional.

La campaña del Ave del Año de SEO/BirdLife es más que una elección simbólica. Tras ser elegido por votación popular online, el jilguero se ha convertido este año en embajador para visibilizar el preocupante e inadvertido declive de las aves comunes, así como los profundos retos de conservación que afronta el medio agrario.

Hasta la fecha, 36 especies han obtenido esta distinción con el objetivo de concienciar sobre su declive poblacional o porque sus hábitats presentan amenazas relevantes para su conservación. Y este año el jilguero europeo se proclamaba Ave del año como una respuesta de la ciudadanía para dar voz a las aves comunes y defender unos campos y unas ciudades con más biodiversidad.

El objetivo de esta unidad didáctica es trasladar a las aulas, de forma práctica y adaptada a cada etapa educativa, los retos de conservación asociados a las especies protagonistas de la campaña.

La unidad ha sido estructurada para acompañar las distintas etapas del desarrollo escolar, abordando la biodiversidad y los valores naturales que representa el jilguero desde una perspectiva transversal en los diferentes niveles educativos.

En Educación Infantil "estimula el aprendizaje sensorial, la psicomotricidad fina y la empatía animal a través del canto, los colores y cuentacuentos adaptados".

En Educación Primaria tiene como objetivo potenciar las competencias STEM (Science, Technology Engineering and Maths) y la curiosidad científica mediante cuadernos de campo, observación en el entorno escolar y la creación de huertos de flora silvestre.

Por su parte, en Secundaria impulsa el pensamiento crítico, la ética ambiental y el debate cívico-legal en torno al impacto de los modelos agrícolas intensivos, el uso de plaguicidas y la protección de las especies.