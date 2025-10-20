Sindicatos celebran el compromiso del Ministerio de Educación para estudiar el coste del puesto escolar de la concertada

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la enseñanza concertada han trasladado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes su "malestar por la discriminación del sector" y han "logrado el compromiso" de convocar grupos de trabajo para el estudio de las condiciones de trabajo y análisis del coste del puesto escolar.

FSIE, USO, UGT Servicios Públicos y CCOO han mantenido este lunes una reunión con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, solicitada formalmente el pasado mes de julio, en la que han trasladado el profundo malestar del sector ante la "falta de avances" en la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado y personal de los centros sostenidos con fondos públicos, según han informado los sindicatos en un comunicado conjunto.

Durante el encuentro, las organizaciones sindicales han denunciado el retraso en la convocatoria, así como la "falta de diálogo" del Ministerio de Educación con los representantes de la enseñanza concertada, especialmente tras los recientes anuncios públicos del Gobierno sobre reducción de ratios y horas lectivas que, de no aplicarse también en la concertada, supondrían una nueva discriminación hacia sus profesionales.

Los sindicatos han recordado que el profesorado de la enseñanza concertada forma parte de la prestación del servicio público de educación, imparte el mismo currículo y atiende a la misma diversidad del alumnado, por lo que, a su juicio, "es imprescindible garantizar las mismas condiciones laborales, recursos materiales y reconocimiento institucional que en la red pública".

En este sentido, las organizaciones han exigido la reactivación de los grupos de trabajo para el estudio del puesto escolar y la mejora de las condiciones laborales. "La ausencia de estas reuniones de trabajo bloquea el avance hacia una planificación equitativa del sistema y perpetúa una desigualdad que contradice los principios de equidad y cohesión educativa que proclama la propia ley", apuntan.

Como resultado de la reunión, los sindicatos celebran que el secretario de Estado de Educación "se ha comprometido a convocar a través del subsecretario competente próximamente los grupos de trabajo, garantizando la presencia de las organizaciones sindicales del sector de la enseñanza concertada".

Para las organizaciones sindicales, este compromiso supone un primer paso positivo hacia el restablecimiento del diálogo institucional y el reconocimiento de la enseñanza concertada como parte integrante del sistema público educativo.

Los sindicatos valoran este compromiso, aunque insisten en la necesidad de que se concrete en fechas y contenidos concretos, y reiteran su disposición a participar activamente en la definición de políticas educativas que aseguren la igualdad de condiciones y oportunidades para todos los trabajadores, con independencia de la red en la que preste servicio.