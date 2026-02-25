Sumar pedirá mañana en el Congreso que el Gobierno verifique si las universidades privadas cumplen el nuevo decreto

Archivo - Varios alumnos repasan apuntes - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar defenderá este jueves en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados su proposición no de ley sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones.

La iniciativa, recogida por Europa Press, insta al Gobierno a establecer un mecanismo de seguimiento, en coordinación con comunidades autónomas y agencias de evaluación, que verifique que las universidades privadas han cumplido las obligaciones de adaptación establecidas en el nuevo real decreto de creación de universidades.

Asimismo, Sumar pide que el Ejecutivo revise el régimen de silencio administrativo en la autorización de nuevas titulaciones previsto en el real decreto, "para asegurar que ninguna titulación pueda implantarse sin una evaluación previa completa, rigurosa y acreditada de sus condiciones de calidad, viabilidad y adecuación académica siempre con la supervisión del Consejo de Universidades"

También defiende equiparar el procedimiento de verificación y autorización de enseñanzas universitarias oficiales previsto en el real decreto para operadores privados de acuerdo con los estándares de calidad de las universidades públicas, "reforzando los requisitos mínimos de planificación, profesorado, infraestructura y solvencia institucional, y garantizando una supervisión efectiva, coordinada y transparente de todas las nuevas titulaciones ofertadas".

Aunque Sumar reconoce que el nuevo real decreto establece criterios "más estrictos" para la creación de universidades y refuerza los mecanismos de control, considera que "sigue siendo necesario garantizar la correcta aplicación de los requisitos de acreditación y la supervisión homogénea de todas las titulaciones".

Con el objetivo de fortalecer el aseguramiento de la calidad del sistema universitario, y en el marco de las competencias del Estado recogidas en la Constitución Española, Sumar avisa de que "resulta imprescindible establecer mecanismos eficaces de seguimiento, evaluación y control de la calidad de las titulaciones universitarias".