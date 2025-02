Sumar pide al Gobierno que doble la financiación de universidades prevista en la LOSU: Del 1% del PIB al 2% para 2030

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que exige al Ejecutivo que doble la financiación de las universidades públicas prevista en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aumentándola del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) al 2% de aquí a 2030.

Así lo ha avanzado el diputado de Sumar Francisco Sierra en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha incidido en que "es necesario ajustar la financiación de las universidades públicas, no solo del 1% del PIB, que lo prevé en la LOSU para 2030, sino en torno al 2% del PIB.

El grupo parlamentario considera que es "necesario" este aumento de la financiación prevista "por el incumplimiento de las transferencias económicas de las comunidades autónomas a las universidades". "Hay un rezago histórico de infraestructuras, de equipamiento, de financiación, que hay que añadir también a las exigencias de la LOSU para 2030", ha dicho Sierra.

En segundo lugar, reclama una moratoria en la creación de universidades porque, a su juicio, "no están cumpliendo los informes preceptivos". No obstante, el diputado de la formación ha reconocido que "es verdad que no es obligatorio" dichos informes y ha precisado que si hay un informe de adecuación, de cumplimiento de los estándares y es negativo, "no se puede, por parte de un Gobierno autonómico autorizar el funcionamiento de esas universidades: "Es un fraude de ley".

"Vamos a exigir hasta la plena implantación de la LOSU, en varios años, hasta el 2028 al menos, que no se puedan aprobar nuevas entidades privadas para evitar un daño mayor", ha manifestado.

Sumar también considera que "es necesario" que la Conferencia General de Política Universitaria cuente con una unidad fiscalizadora para que "estudie, evalúe y vea el cumplimiento de las universidades privadas de acuerdo a los estándares mínimos de calidad".

"No solo nos estamos jugando el prestigio del Sistema de Ciencia y Tecnología de la Academia de las Universidades de España, que es muy importante en el ámbito europeo y a nivel internacional, sino también estamos viendo que esto va a afectar sobremanera al desarrollo nacional. Hablo de sectores clave, como es el caso de la formación de los sociosanitarios, de medicina, de los ingenieros. Si no se dan las condiciones, evidentemente, esto a largo plazo va a perjudicar nuestro desarrollo", ha advertido Sierra.

El grupo parlamentario también exige un mapa de titulaciones. "Incluso donde no hay demanda se están creando nuevos centros privados, destruyendo la infraestructura de universidades públicas. Ese mapa de titulaciones es una reivindicación de las universidades públicas desde hace tiempo, las comunidades no lo han hecho al día de hoy y es necesario que avancemos en esta dirección", ha asegurado Sierra.

Por último, Sumar insta al Gobierno a "desarrollar herramientas de evaluación de las universidades aprobadas que han abierto", para que sean evaluadas como lo son las universidades públicas "para ver el rigor, si cumplen en investigación qué plantilla tienen, qué dedicación, con qué laboratorios e infraestructuras, si están cumpliendo lo que establece al respecto la ley"