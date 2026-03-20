Sumar propone en el Congreso ampliar el dominio público de la infraestructura y software de las universidades

Archivo - Una persona con el teclado de un ordenador - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre el impulso y desarrollo estratégico del software libre y plataformas de código abierto en las universidades.

Con esta iniciativa, recogida por Europa Press, Sumar propone activar en la política del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el uso social y cooperativo del software libre de código abierto y la gestión de datos abiertos con un ecosistema de plataforma de dominio público en la educación superior.

También insta al Gobierno a impulsar repositorios, tecnologías comunadas y proyectos de innovación para implementar plataformas de formación en línea públicas, de código abierto y abiertas.

Sumar propone garantizar el acceso universal, y un plan de formación de talento en sistemas abiertos, código libre y tecnologías autónomas, así como en la gestión y planificación de las infraestructuras digitales adecuadas a la universidad del siglo XXI.

Asimismo, quiere que el Ejecutivo promueva un Observatorio Estatal de Tecnología y Conocimiento Libre para evaluar, analizar prospectivamente usos y tendencias, y promover la formación y políticas universitarias de software libre como foro permanente de socialización del conocimiento apropiado.

Insta además al Gobierno a aprobar un programa específico del Plan Nacional de I+D+i para la innovación tecnológica y la transición hacia ecosistemas digitales de código libre y la soberanía digital en las universidades procurando la escalabilidad, sostenibilidad, cooperación interuniversitaria y consistencia de las herramientas.

Respetando el necesario principio constitucional de autonomía universitaria, así como las competencias autonómicas en materia de educación superior, Sumar cree que es necesario impulsar medidas y políticas que contribuyan a la ampliación del dominio público de la infraestructura y software implementado en tareas docentes, investigadoras y de extensión cuando se plantea en la UE una economía del conocimiento autónoma.

"Nuestras universidades públicas, incluso con Facultades de Informática, vienen implementando tecnologías privativas de origen norteamericano como Blackboard en sustitución de Moodle. Las plataformas de código abierto en la formación a distancia en nuestro país son minoría. Muchas instituciones de educación superior han venido firmando acuerdos marcos con Microsoft por la que la gestión de información, datos, conocimiento y estructuras académicas están hoy colonizadas por una empresa con intereses ajenos al principio de universalidad", advierte la formación.

Para Sumar, la ausencia de programas y medidas institucionales que por ejemplo incidan en la autonomía universitaria y el manejo soberano de datos y comunicaciones encriptadas "da cuenta de una situación que exige una respuesta coordinada, descentralizada, para la promoción de una política tecnológica a la vanguardia de los derechos procomunes en materia de tecnología y conocimiento abierto".

En este contexto, considera que es importante que el Estado impulse programas e iniciativas públicas que "contrarreste la expropiación social del conocimiento capturado por plataformas, aplicaciones y software propietario del oligopolio dominante de Silicon Valley".

"En los últimos años se observa un avance de hardware y software privado en una suerte de proceso de expropiación y colonización del conocimiento sin que desde el Gobierno se impulse una política congruente con las directrices de Ciencia Abierta consensuadas en organismos como ANECA o CNEAI", señala Sumar.