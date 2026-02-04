Un tercio de la oferta de Formación Profesional en España corresponde a centros privados, según un estudio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y la ministra de Educación, Milagros Tolón (2i), durante la jornada ‘Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro’ - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Un tercio de la oferta de Formación Profesional corresponde a centros de titularidad privada a nivel nacional, aunque existen diferencias significativas entre territorios, según un estudio de Comisiones Obreras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo va a aprobar un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.

"Tenemos que seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades, no rechazamos que haya universidades privadas sino que algunas se hayan convertido en chiringuitos. Vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantía públicas de calidad y lo vamos a hacer a través de un real decreto par asegurar que quien imparta formación lo haga con calidad y con control", ha señalado Sánchez.

El informe 'La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales', presentado por el sindicato a finales del mes de enero, revela que el País Vasco (43,8%), la Comunidad de Madrid (37,6%), Aragón (35,9%) y Cataluña (35,6%) son las comunidades autónomas con mayor peso de la Formación Profesional Privada en el curso 2024-2025.

Por el contrario, las Islas Canarias (8,7%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (13,9%) y Navarra (18,1%) son las regiones con mejor peso de la FP privada, así como las ciudades autónomas de Melilla (0%) y Ceuta (1,4%).

El crecimiento observado en el informe de la oferta privada se concentra principalmente en dos ámbitos: la Formación Profesional Básica y las modalidades a distancia, que son precisamente las que registran un mayor dinamismo en términos de expansión de plazas y centros.

El informe recoge que el gasto nominal por hogar afectado en FP superior se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 euros a 2.085 euros, a la vez que se ha incrementado el número de estudiantes que cursan este tipo de formación.

Según datos del sindicato, este gasto ha aumentado un 24,7% desde el curso 2019-2020. Mientras que en FP Básica y de Grado Medio el coste supone entre 1.000 y 3.000 euros al año, en Grado Superior y cursos de especialización oscila entre 3.000 y 6.000 euros al año, incluyendo matrícula y transporte.

El análisis del conjunto de las comunidades autónomas muestra una concentración sistemática de la oferta privada en tres grandes bloques de titulaciones: sanidad especializada, tecnologías digitales y servicios socioculturales de alta demanda.

Así, ciclos como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría, Higiene Bucodental, Anatomía Patológica, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), Educación Infantil o Integración Social aparecen reiteradamente como "escasos o inexistentes" en la red pública de múltiples territorios, mientras que están ampliamente disponibles en centros privados, tanto presenciales como a distancia.