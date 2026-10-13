El 'think tank' de Espinosa de los Monteros propone una reforma educativa integral y cesar "todo adoctrinamiento woke"

Archivo - El exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atenea, el 'think tank' presidido por Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado este martes el estudio 'La crisis del sistema educativo español: Diagnóstico y soluciones', en el que propone una reforma integral del sistema educativo y cesar "todo adoctrinamiento woke".

El estudio, del autor Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del derecho, avisa de que el titular del derecho a la educación "no es el Estado, sino la familia: los hijos como educandos y los padres como electores del tipo de educación que prefieren para sus hijo", según establece el artículo 27.3 de la Constitución.

"El Estado no es -o no debería ser- más que un garante subsidiario de ese derecho, no un Leviatán adoctrinador que inculca valores o ideas contrarias al criterio de los progenitores", recoge el documento.

El autor destaca que el "programa máximo" de una eventual reforma integral de la enseñanza sería la derogación de la LOMLOE y su sustitución por una nueva ley nacional basada en la restauración del rigor académico y de la autoridad del profesor.

La fundación de Espinosa de los Monteros propone que la nueva ley educativa fije que los titulares del derecho a la educación "son los menores y sus padres" y que cese "el asfixiante intervencionismo burocrático".

El estudio critica que el sistema actual prolonga la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años, por lo que "alumnos de capacidades e intereses muy heterogéneos coexisten en las mismas aulas, con perjuicio para todos", mientras que en otros países europeos "se bifurcan antes las trayectorias educativas de los alumnos orientados hacia estudios universitarios y los orientados hacia la Formación Profesional".

En este sentido, el autor insta a establecer en España itinerarios reales ya en la Educación Secundaria Obligatoria y "prestigiarse y potenciarse" la Formación Profesional media y básica.

Por otro lado, propone reformar las leyes nacionales y autonómicas "de derechos LGTB", "de igualdad", de "derechos de la mujer", de "Memoria Democrática", etc. que incluyen interferencias educativas.

"La moral sexual es objeto de profundas discrepancias entre los españoles; los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación sexual coherente con sus convicciones. Debe cesar también todo adoctrinamiento woke sobre 'opresión/discriminación racial y sexual', 'enfoque de género', etc. Esos contenidos y enfoques deben impartirse sólo en colegios que los incluyan en su ideario explícito, pero no ser impuestos transversalmente a todos los centros", concluye el informe.