Tolón aborda con Teachers For Future Spain la emergencia climática y la transformación sostenible de los colegios

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha mantenido este lunes en el Ministerio un encuentro con representantes del colectivo de docentes Teachers For Future Spain. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha mantenido este lunes en el Ministerio un encuentro con representantes del colectivo de docentes Teachers For Future Spain.

El encuentro ha estado centrado en la educación ecosocial, la emergencia climática y la transformación sostenible de los centros educativos, según ha informado el Ministerio.

La ministra ha trasladado a los representantes del colectivo su reconocimiento por el trabajo desarrollado en los últimos años para incorporar la educación ecosocial y la conciencia climática a la vida de los centros educativos. Igualmente, les ha mostrado la disposición del Ministerio a mantener una escucha activa sobre sus proyectos.

Al encuentro han asistido la maestra y miembro del grupo de coordinación de Teachers For Future Spain Carmen Gloder y el maestro y también miembro del colectivo Javier Ibáñez.