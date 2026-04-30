Tolón avanza que el real decreto de FP fijará un mínimo de ciclos y de horas presenciales y profesores en las aulas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha avanzado algunas líneas del real decreto de FP que está preparando el Gobierno y que obligará a los centros privados a contar con un número mínimo de ciclos para ofertar varias familias profesionales en un determinado nivel o que tengan un carácter de itinerarios progresivo, y un mínimo de horas y profesores en las aulas.

Así lo ha explicado la ministra durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde ha adelantado también que la norma asegurará que "en toda modalidad de FP virtual o a distancia haya una actividad docente presencial". Para ello, se fijará un mínimo de horas presenciales en las aulas.

Tolón ha explicado que el real decreto obligará a que los centros privados cuenten con el "número suficiente de profesores para el desarrollo de la docencia tanto presencial como a distancia" y que "deberá contar con un equipo directivo acorde a la importancia de estos centros".