Tolón dice que la asistencia a clase en Ceuta es de un 90% y sin incidencias en la vuelta al cole: "Fue un buen inicio"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado que la asistencia a clase en Ceuta ha sido de un 90% este martes y ha asegurado que en la vuelta al cole no hubo "ninguna incidencia" en educación y "con todos los centros abiertos.

"Fue un buen inicio de curso", ha asegurado este miércoles Tolón en rueda de prensa en Ceuta, donde se va a reunir esta con la comunidad educativa de la ciudad autónoma.

Tolón ha asegurado que les "preocupaba mucho" el inicio de curso en Ceuta, destacando que lo han estado preparando "todo el mes de agosto". "Queríamos que los niños volvieran a la rutina cuanto antes y recuperar su vida escolar", ha comentado.

"Para nosotros era muy importante el inicio de curso y fue un buen inicio de curso, con una asistencia el primer día del 75%, sin ninguna incidencia en educación y con todos los centros abiertos. Es importante que ese día se empezaran las clases de este nuevo curso con la mayor, entre comillas, normalidad que se podía tener con esta situación y con estas circunstancias", ha manifestado.

La responsable de Educación ha subrayado en este punto que durante estos días se ha ido incrementando la asistencia a clase. "Pasamos de un 75% prácticamente hasta el tercer o cuarto día ponernos ya en un 86%. Ayer la asistencia fue de un 90%", ha puntualizado.

"Esto es realmente la normalidad dentro de cualquier empiece de curso en cualquier lugar de España. Por tanto, creo que esto era importante verbalizarlo y también dejarlo claro", ha dicho Tolón, que este jueves visitará algún colegio de Ceuta.

Respecto al tema de la seguridad, ha recordado que el Ministerio ha invertido 3,2 millones de euros tanto en centros privados como concertados.

"Hicimos lo que nos dijeron los padres, las madres y los equipos directivos antes de empezar el curso, poner en marcha las aulas, no solamente matinales, sino vespertinas, para que los padres y las madres pudieran llevar a sus hijos y recogerles, no solamente cuando empezaran, sino cuando terminaran las clases", ha indicado.