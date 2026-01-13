Tolón traslada a padres de alumnos su voluntad de "diálogo permanente" para avanzar en la mejora del sistema educativo

La ministra Milagros Tolón se reúne con COFAPA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este martes con la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara.

En la reunión, que ha sido una primera toma de contacto desde que asumiera la cartera de Educación el pasado 22 de diciembre, la ministra ha trasladado a la máxima representante de COFAPA su voluntad de "diálogo permanente y consenso para avanzar en la mejora del sistema educativo.

Milagros Tolón ya se reunió la semana pasada con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) y de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA).

Desde CEAPA trasladaron a la nueva ministra una serie de reivindicaciones para "mejorar la educación pública y el bienestar del alumnado", entre las que destace el impulso de una ley de participación que garantice la presencia y la voz de las familias en los centros", según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

La confederación reclamó también a la sustituta de Pilar Alegría una "defensa firme de la escuela pública Prioridad política y presupuestaria para la red pública", así como una planificación educativa basada en el interés general, "con equidad territorial y transparencia" o evitar que "la concertada crezca a costa de debilitar la escuela pública".

También pidió una actualización urgente de la normativa de las AMPA, vigente desde 1986, además del refuerzo del papel de los Consejos Escolares "como órganos reales de decisión".

CEAPA exigió a Tolón que defina las funciones y la asignación horaria del Coordinador de Bienestar; recursos estables en los centros para salud mental, orientación y educación emocional; y asegurar que la LOPIVI se desarrolle "desde un enfoque educativo, preventivo y de acompañamiento", con la ampliación del artículo 57, incluyendo delitos de acoso, violencia de género y delitos de odio, así como medidas "eficaces y coordinadas" frente al acoso escolar.

Por último, propuso una mejora de la calidad del servicio del comedor escolar y que se avance hacia su gratuidad o que se reconozca el comedor como "espacio educativo y de igualdad". CEAPA también exigió un Plan estatal de climatización y adecuación de los centros educativos.