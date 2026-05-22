Trabajadoras de 0-3 años de toda España se manifiestan mañana en Madrid para exigir unas "condiciones dignas"

Manifestante porta pancarta con lema 'No vamos a parar 0-3' - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil de múltiples territorios se manifestarán este sábado 23 de mayo en Madrid para exigir "unas condiciones dignas".

La manifestación, que saldrá a las 12.00 horas de la madrileña estación de Atocha, ha sido convocada por Comisiones Obraras después de la huelga estatal de las trabajadoras de 0-3 años del pasado 7 de mayo.

Tras la huelga, CCOO y diversas plataformas territoriales han continuado movilizando al sector para exigir, tanto a las distintas administraciones, como a las patronales, "una mejora radical de las condiciones de trabajo del 0-3".

CCOO celebra haber "logrado arrancar" al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la convocatoria en la primera quincena de junio de un grupo de trabajo para "regular las ratios máximas en todo el sector, sea cual sea la titularidad de la escuela infantil, mediante un Real Decreto".

Igualmente, el sindicato considera que, "tanto para agilizar este compromiso como para avanzar en la mejora salarial y en la reducción de la precariedad, es necesario mantener la presión en la calle".

Aunque es posible la incorporación a última hora de nuevos contingentes, CCOO ha organizado para esta manifestación una veintena de autocares desde nueve comunidades autónomas para confluir en Madrid este sábado.

Esta "multitudinaria" marcha completa semanas de movilizaciones con las que el sindicato reivindica una inversión real que garantice la integración plena en el sistema educativo de 0 a 3 años, la reducción de ratios según la normativa europea (4, 6 y 8 niños) y apoyos suficientes para el alumnado con necesidades especiales.

"Y, con ello, exigimos también mejorar nuestras condiciones laborales, reduciendo la jornada de atención directa y reconociendo el tiempo de preparación y formación", reclama CCOO.