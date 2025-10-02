Trabajo dice que "no hay ningún bloqueo" al Estatuto del Becario, que irá a Consejo de Ministros cuando haya "hueco"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación del Plan Estratégico 2025-2027, en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). El plan se d - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este jueves que "no hay ningún bloqueo" al Estatuto del Becario y que irá al Consejo de Ministros "en pocas semanas" o en el primero "que haya un hueco disponible".

Así lo ha explicado Pérez Rey durante la presentación de los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de septiembre de 2025, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio, con la participación del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

En este sentido, Joaquín Pérez Rey ha dicho que el Estatuto del Becario ha pasado ya por todos los trámites de órganos colegiados previos al Consejo de Ministros y que la razón de que no haya sido aprobado "tiene que ver exclusivamente con la propia programación del Consejo de Ministros".

Además, el secretario de Estado de Trabajo ha apuntado que "ha habido normas que ha habido que hacer de urgencia" y ha puesto como ejemplo "lo que ha tenido que ver con Gaza y el genocidio", lo que, según ha añadido, "altera" la programación del Consejo de Ministros.

"Por lo tanto, yo entiendo que en pocas semanas o en el primer Consejo de Ministros que haya un hueco disponible irá el Estatuto del Becario. Es decir, por tanto, no hay ninguna dificultad, no hay ningún bloqueo. Es simple programación del Consejo de Ministros", ha concluido.