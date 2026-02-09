El TSJM admite a trámite el recurso del Gobierno contra el centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Abogacía del Estado, en contra la orden firmada por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades del gobierno de la Comunidad de Madrid, por la que se autoriza la adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid.

El recurso fue presentado el pasado 12 de enero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades considera que el propio nombre del centro adscrito ya indica algo que "no había sucedido nunca" en el sistema universitario español, como es el hecho de que un colegio profesional imparta directamente títulos oficiales en España.

Para el Ministerio, la docencia "está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar". Además, desde el Departamento que dirigen Diana Morant creen que la función de impartir docencia oficial "no es la función de los colegios profesionales, como dice la ley".

Asimismo, advierte de que la decisión adoptada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados".

El Ministerio avisa de que, de esta forma, se abre otra vía para "desmantelar" la universidad pública y asegura que, si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también ha abierto diligencias tras admitir a trámite un recurso del PSOE-M contra la autorización de un centro universitario al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El recurso contencioso-administrativo lo presentaron dos diputados autonómicos que son miembros del ICAM. Los socialistas ya habían interpuesto un recurso de reposición contra este centro ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.

Consideraban entonces que se había vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales tras habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales C en los nuevos estatutos aprobados el pasado julio, cuando estos solo pueden "impartir formación de posgrado, no grados universitarios".

ICAM Universidad nacía el 14 de noviembre con la publicación de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se convertía en el primer centro universitario en España impulsado por un Colegio Profesional.