UGT reclama la compensación económica de las tutorías en todos los niveles educativos

Archivo - Dos niñas de la mano con una mujer a su llegada al primer día de clase, a 10 de enero de 2022, en Barcelona, Catalunya, (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos ha reclamado este jueves la compensación económica de las tutorías en todos los niveles educativos.

Según el sindicato, la acción tutorial es "una labor fundamental para lograr aprendizajes individualizados que se adapten a las necesidades del alumnado y a los diferentes ritmos en su proceso de enseñanza-aprendizaje" y no cuenta con "el reconocimiento que merece".

"Solo 11 comunidades autónomas abonan un complemento retributivo por ejercer su desempeño", ha asegurado UGT, que pide reconocer "esta tarea indispensable para ofrecer una atención personalizada que permita detectar y atender las dificultades y así evitar el abandono y el fracaso escolar".

En este sentido, ha detallado que en cuatro de ellas el importe mensual es inferior a los 40 euros (Andalucía, Baleares, Canarias y Castilla y León), mientras que otras cuatro superan los 60 euros (Cataluña, Galicia, País Vasco y Murcia), y seis si se cuenta únicamente Secundaria (las anteriores, Madrid y el ámbito ministerial).

El mayor importe se corresponde con los 93,60 euros de Cataluña (66,56 euros en Primaria), mientras que el menor se corresponde con los 20 euros que recibirán los tutores de todas las etapas en Castilla y León.

UGT considera necesario "reforzar y potenciar" la función tutorial. "El artículo 105 de la LOE, que no ha sido modificado por la LOMLOE, hace referencia a que las Administraciones educativas deberán favorecer el reconocimiento de la función tutorial mediante una asignación horaria suficiente y los oportunos incentivos profesionales y económicos", ha manifestado.

Por ello, reclama que, "dentro de la autonomía normativa de cada Administración educativa, se avance hacia una mayor convergencia con lo dispuesto en la LOMLOE, tanto en la jornada laboral como en el reconocimiento de la labor tutorial".