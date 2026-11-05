La UNED supera los 156.500 estudiantes y cierra el periodo de matrícula con un incremento del 4,45%

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MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UNED ha cerrado el periodo ordinario de matrícula del curso 2026-2027 con 156.571 estudiantes, un 4,45% más que el curso anterior, lo que supone un incremento de 6.676 estudiantes.

El crecimiento coincide con la puesta en marcha del Plan plurianual para la ampliación de la oferta académica 2026-2029, impulsado conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según ha informado la universidad.

Las titulaciones incluidas en este plan alcanzan las 10.049 matrículas, 5.694 más que el curso pasado. Los dos nuevos grados, Ingeniería en Inteligencia Artificial y Filosofía, Política y Economía, suman 2.418 matrículas, mientras que los tres nuevos dobles grados reúnen otras 2.056, con especial protagonismo del de Psicología y Criminología, que registra 1.397.

El vicerrector de Ordenación Académica, Juan Lacruz, ha señalado que los dobles grados están atrayendo "a un perfil de estudiante más joven, que ya no contempla la UNED como una segunda oportunidad, sino como una primera elección para desarrollar su proyecto académico y profesional".

También destaca el crecimiento de los másteres habilitantes, especialmente el de Formación del Profesorado, que pasa de 1.857 a 2.552 matrículas, y el de Psicología General Sanitaria, que aumenta de 293 a 421. Lacruz atribuye este crecimiento al "esfuerzo colectivo de toda la comunidad docente para ampliar las plazas de nuevo ingreso en los másteres habilitantes".

El aumento de estudiantes se extiende a todas las áreas de conocimiento. La Facultad de Psicología se consolida como la más numerosa, con 31.354 estudiantes en el Grado en Psicología, a los que se suman los del nuevo doble grado con Criminología.