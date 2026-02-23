La Universidad CEU San Pablo obtiene la acreditación internacional del RIBA para su programa de Arquitectura

La Universidad CEU San Pablo - CEU

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU San Pablo ha obtenido la validación oficial del Royal Institute of British Architects (RIBA) para su Degree in Architecture (Parts 1 & 2), uno de los sellos de calidad académica "más prestigiosos y exigentes a nivel internacional en el ámbito de la formación arquitectónica", según ha informado la institución educativa.

La acreditación ha sido concedida tras la visita del RIBA Exploratory Visiting Board los días 18 y 19 de febrero de 2026, y supone el reconocimiento de que el programa cumple "con los más altos estándares de rigor académico, excelencia en diseño y ética profesional establecidos por el organismo británico".

"Este reconocimiento consolida la dimensión global del programa y refuerza la empleabilidad internacional de sus graduados", señalan desde el CEU.

Entre los beneficios de la acreditación RIBA a los alumnos, destacan la validación internacional del título, facilitando la movilidad académica y profesional en el Reino Unido y otros países que reconocen este estándar; exención de los exámenes RIBA Part 1 y Part 2, simplificando el acceso a la colegiación como Arquitecto RIBA; "mejor posicionamiento" en estudios y prácticas internacionales, especialmente en el ámbito anglosajón y la Commonwealth; acceso a la red profesional global del RIBA, con oportunidades de empleo, concursos y becas; o "mayor visibilidad" ante empleadores internacionales.

La acreditación RIBA se suma a la ya obtenida por la National Architectural Accrediting Board (NAAB) de Estados Unidos, organismo responsable de la validación oficial de los estudios de arquitectura en el ámbito norteamericano.

Deste la institución académica celebran que contar simultáneamente con la validación del RIBA (Reino Unido) y de la NAAB (Estados Unidos) posiciona a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo "como una de las pocas instituciones europeas con reconocimiento académico en los dos principales marcos profesionales anglosajones, ampliando de forma estratégica las oportunidades de ejercicio profesional y continuidad formativa de sus titulados".