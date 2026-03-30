La universidad, principal agente en generación de conocimiento con el 82% de producción científica en España, según CYD

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MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La universidad española tiene un papel de liderazgo en la investigación y el desarrollo (I+D), siendo el principal agente en la generación de conocimiento, con el 82% del total de la producción científica.

Así lo refleja el Informe CYD 2025, que analiza en su tercer capítulo la situación de la investigación y el desarrollo en España, poniendo de manifiesto las cifras de crecimiento, tanto en inversión como en número de profesionales.

El análisis detecta los retos que España y la universidad afrontan en el ámbito de la investigación: un menor liderazgo del país en la calidad de las investigaciones, la brecha de género persistente y la baja colaboración de la universidad con las empresas.

En 2023, el gasto en I+D en España alcanzó los 22.379 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,8% respecto al año anterior y el 1,49% del PIB. A pesar de esta tendencia de crecimiento (con un crecimiento acumulado del 44,7% entre 2018 y 2023), las cifras aún son inferiores respecto al contexto internacional: en la UE-27 supone en 2,13% del PIB y en la OCDE el 2,7%).

Las universidades públicas siguen siendo las principales impulsoras del gasto en I+D, con el 87,9% del total. País Vasco (2,35%), Madrid (2,06%) y Cataluña (1,9%) son las comunidades autónomas con mayor gasto sobre el PIB.

El aumento de recursos en la I+D se ha traducido en un crecimiento del empleo en I+D, superando los 282.400 profesionales a jornada completa en 2023, un 25% más respecto a 2018. A nivel global, las mujeres representan el 40,93% del personal de I+D, aunque con una distribución muy desigual: en la Administración Pública alcanzan el 54,48% y en la enseñanza superior el 46,62%, mientras que en el sector empresarial suponen el 32%.

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Además, hay una mayor proporción de mujeres en puestos técnicos y auxiliares que como investigadoras, y menor representación femenina en áreas como ingeniería y tecnología. Las diferencias de género en el personal de I+D según los campos de conocimiento y las categorías profesionales persisten, y requieren medidas prioritarias para enfrentar tanto las barreras estructurales como las culturales.

El informe destaca que "es fundamental seguir promoviendo la participación femenina en disciplinas como la ingeniería y la tecnología, así como implementar medidas concretas que impulsen su avance profesional".

Asimismo, señala que España mantiene una "sólida" contribución a la ciencia global, generando en torno al 3% de la producción mundial y el 4,3% de la OCDE.

España destaca por ser líder en publicaciones en acceso abierto (69,8%), y su contribución a la investigación relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible supera ligeramente a la media de la OCDE (33,4%).

Sin embargo, los indicadores de excelencia científica, impacto liderado y potencial investigador "han mostrado un crecimiento negativo en los últimos años", lo que sugiere, según los autores, "una desaceleración en la calidad y el liderazgo de las contribuciones".

En 2023, las empresas destinaron 298,9 millones de euros a financiar I+D universitaria, una cifra que encadena tres años de crecimiento sostenido en las universidades públicas. Por tipo de universidad, las públicas recibieron 221,3 millones de euros y las privadas 51,9 millones de euros.

CRECIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LA I+D UNIVERSITARIA

El estudio observa un crecimiento sostenido de la financiación privada de la I+D universitaria, especialmente en las universidades públicas, aunque con cierta desigualdad ya que la colaboración entre universidades y empresas continúa concentrada en un número reducido de universidades, lo que evidencia desequilibrios entre instituciones.

El Informe CYD 2025 analiza el impacto de las publicaciones en categorías temáticas como Clima, energía y movilidad, Tres de las universidades politécnicas (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de València, Universidad Politécnica de Madrid) mantienen el liderazgo en los campos con mayor componente tecnológico, destacando especialmente en Ingeniería Energética y Tecnología de Potencia y Energías Renovables, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Paralelamente, las grandes universidades generalistas catalanas consolidan su perfil en disciplinas más científicas que tecnológicas, como las Ciencias ambientales y Contaminación (Universitat de Barcelona y Universitat Autònoma de Barcelona).

La investigación observa una fuerte alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en las áreas de Energías Renovables, Sostenibilidad y Medio Ambiente y en Contaminación (la Universidad de Jaén, la Universitat Pompeu Fabra o la Universitat d'Alacant superan el 75% de la producción vinculada a las ODS).

El análisis también deja entrever que "solo un pequeño grupo" de instituciones logran tasas relevantes de citación en documentos gubernamentales en las categorías de Clima, energía y movilidad, lo que refleja "la necesidad de seguir fortaleciendo los vínculos entre la ciencia y los responsables de la toma de decisiones, promoviendo mecanismos más eficaces de comunicación y asesoramiento científico".