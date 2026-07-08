Las universidades públicas concentran el 95% de la producción científica pese al descenso de sus plantillas, según IUNE

Archivo - Campus de la Universidad Autónoma de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sistema universitario español ha publicado 668.593 documentos en la WoS (Web of Science) durante la década 2015-2024, con el 95% generado por universidades públicas, a pesar del descenso de sus plantillas durante estos años

Así lo refleja el 'Observatorio IUNE 2026. Informe anual del periodo 2015-2024' sobre la actividad investigadora de las universidades españolas, recogido por Europa Press.

El Observatorio IUNE destaca que la productividad del sistema universitario español alcanzó su valor máximo en 2021 con 1,14 publicaciones por profesor, descendiendo hasta situarse en 0,91 en 2024.

En el caso del sistema universitario público, la productividad se ha estabilizado en 1,33 publicaciones por profesor en los dos últimos años del periodo. Por lo tanto, la caída del sistema universitario viene dada por un descenso en el sistema privado que en 2021 era del 0,49, hasta el 0,28 del último año del periodo.

"Esto indica que, si bien el número de profesores en el sistema privado ha aumentado notablemente, su productividad no ha crecido al mismo ritmo", concluye el documento.

Las plantillas de profesores permanentes de las universidades públicas siguen decreciendo ligeramente, con una reducción acumulada del 3,99% entre 2015 y 2024, mientras que el profesorado indefinido de las universidades privadas se ha más que triplicado a lo largo del periodo analizado, pasando de 9.496 profesores en 2015 a 28.834 en 2024, con un crecimiento medio anual del 13,41%.

En cuanto al reconocimiento del profesorado, el número de sexenios alcanza los 102.289 en las universidades públicas a lo largo del periodo, habiendo pasado de 6.065 en 2015 a 15.031 en 2024, mientras que en las universidades privadas el total acumulado apenas supera los 9.200. El promedio de sexenios por profesor es de 0,25 en la universidad pública frente a 0,06 en la privada.

Por comunidad autónoma, Cataluña es la que más publicaciones aporta al sistema universitario español (23,8%), seguida por la Comunidad de Madrid (18%) y Andalucía (14,9%).

En relación con las universidades privadas, es la Comunidad de Madrid la que lidera la producción privada con 13.222 publicaciones, seguida por Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, donde el sector privado representa hasta el 68% de la producción autonómica.

El perfil temático del sistema universitario español está liderado por las Ciencias Experimentales, seguida de las Ciencias Médicas y del área de Ingeniería y Ciencias de la Computación.

La colaboración internacional ha crecido de forma sostenida, pasando del 48,25% en 2015 al 55,39% en 2024, reflejando el avance en la internacionalización del sistema universitario español.

El sistema universitario español ha recibido más de 15,3 millones de citas a lo largo del periodo analizado, con un promedio de 23 citas por documento. Más de la mitad de los documentos se publican en revistas de alta visibilidad (Q1), representando el 62,9% del total en 2024, de las cuales alrededor del 7,6% se publican en las tres primeras revistas de su categoría temática.

Respecto a actividad innovadora, el número de patentes registradas por la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha ido disminuyendo notablemente desde el año 2015, alcanzando el mínimo histórico en 2024 con 327 patentes concedidas en todo el sistema univeristario español.