Universitarios critican que las becas Medrano dejen "en un segundo plano la situación económica" de estudiante y familia

Estudiantes universitarios - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha puesto en valor la puesta en marcha de la convocatoria de becas Luisa Medrano para estudiar en otra universidad del país, pero ha criticado que dejen "en un segundo plano" la situación económica de los estudiantes y las familias.

Los universitarios han advertido de que uno de los factores que hacen necesarias estas becas y que, a su vez, no está recogido en la convocatoria es la renta del estudiantado.

Para CREUP, la situación económica "es uno de los principales factores que determina que un estudiante pueda o no realizar una movilidad durante su etapa universitaria". Sin embargo, apunta que, en el baremo de la convocatoria, la renta no tiene ningún tipo de peso, "mientras que la nota media puede llegar a aportar hasta 7 puntos" lo que, a su juicio, "puede limitar que las ayudas lleguen al estudiantado que realmente las necesita".

"No puede ser que el acceso a estas becas dependa principalmente de contar con un expediente académico excelente, dejando en un segundo plano la situación económica del estudiante y su familia. Además, las condiciones económicas y el tiempo del que dispone cada estudiante para dedicar a sus estudios pueden tener una relación directa con su expediente académico", señala la organización estudiantil.

En este sentidio, precisa que el estudiantado que tiene que trabajar para poder mantenerse durante sus estudios, o que cuenta con menos recursos para desarrollar su actividad académica, "puede encontrarse en una situación diferente a la de quienes disponen de unas condiciones económicas más favorables".

CREUP considera que la recuperación de las becas Luisa Medrano "es una buena iniciativa y un paso positivo para la movilidad nacional", pero reclama que se introduzcan mejoras en los baremos para que la renta "tenga un peso suficiente en la adjudicación de las ayudas".

"Estas becas son necesarias para facilitar que el estudiantado pueda realizar una movilidad independientemente de su situación económica. Para que sean verdaderamente efectivas, es necesario que los criterios de adjudicación tengan en cuenta de forma suficiente la realidad económica de quienes solicitan estas ayudas y garanticen que el dinero llegue a quienes más lo necesitan", señala.

La Beca Medrano tiene una dotación de 8.100 euros anuales (900 euros al mes) no es compatible con la beca de residencia, que actualmente es de 2.700 euros al año, aunque sí se puede recibir junto con la beca general de estudios universitarios concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Se trata de un programa similar a las Becas Séneca suprimidas en el año 2013 para estudiar un curso en otra universidad del país.

Las nuevas Becas Medrano podrán llegar en su primera convocatoria a 2.300 estudiantes que realizan una estancia en una universidad de una provincia diferente a la de su origen.