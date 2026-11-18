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MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uso Enseñanza ha exigido a la patronal de la concertada "firmar ya" las tablas salariales de 2026 y 2027, después de que el Boletín Oficial del Estado haya publicado este miércoles el real decreto de medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público, que incrementa un 4,5% las cuantías de los módulos económicos de los conciertos educativos con efecto de 1 de enero de 2027 e incorpora la cuota empresarial del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

El sindicato valora que, pese a la prórroga presupuestaria y la disolución de las Cortes, "la subida de la concertada vaya a la par que la de los empleados públicos". "Pero una subida en el BOE no basta: tiene que llegar a las nóminas. La pelota está ahora en el tejado de las patronales", advierte.

Por eso, exige a la patronal de la concertada "firmar ya las tablas salariales de 2026, pendientes en la negociación del VIII Convenio, para que las administraciones puedan abonarlas en el pago delegado, con sus atrasos, sin más demora; cerrar "a tiempo las tablas de 2027 con el 4,5% para que se apliquen desde la nómina de enero de y no se repita el bloqueo de este año"; y que la subida llegue también al Personal de Administración y Servicios y al personal complementario.

USO Enseñanza recuerda que el Real Decreto-ley debe convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso y pide a todos los grupos "que lo apoyen sin dilación".

"Seguiremos en la Mesa de Concertada, en la negociación del VIII Convenio y en cada centro hasta que la subida llegue a las nóminas. Como sindicato independiente, nuestro único compromiso es con los trabajadores: siempre lo hemos estado y lo seguiremos estando", señala el sindicato.