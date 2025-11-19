Varias instituciones, empresas y universidades se adhieren a la 'Alianza STEAM por el talento femenino' - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias instituciones, empresas y universidades han firmado este miércoles en Madrid el protocolo para adherirse a la 'Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en pie de ciencia'.

Se trata de una iniciativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y jóvenes para, con ello, reducir la brecha de género. Desde la puesta en marcha de la alianza en el año 2022, ya son más de 150 empresas y entidades las que se han adherido.

En esta ocasión, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha firmado junto a los representantes de las entidades adheridas el protocolo en un acto celebrado en el Palacio de Zurbano de Madrid. "La igualdad no se construye solo con decretos y con normas, tiene que ser percibida como algo real y se construye con acciones como esta", ha comentado de la Rosa.

Las nuevas entidades adheridas son las siguientes: Accem, Aimplas, Altia, Amazon Spain, Astrazeneca, el Ayuntamiento de Ponferrada, la Cámara de Comercio de Valladolid, Closingap, DXC Technology España y Portugal, la Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Capgemini, Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Fundación Margarita Salas, Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), la Universidad de Almería, la Universidad de San Jorge, y la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y Veolia.

Para formar parte de esta iniciativa, las entidades firmantes han tenido que llevar a cabo un proyecto para impulsar las vocaciones STEAM entre niñas y adolescentes que ha pasado por un riguroso proceso de evaluación.

Este acto de adhesión supone el compromiso de las empresas, instituciones y universidades de seguir luchando contra la brecha de género y, además, una apuesta por seguir avanzando en igualdad junto al Ministerio.

En el 'Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027. Adaptar la educación y la formación a la era digital', la Comisión Europea incluye un capítulo específico para fomentar la participación de las mujeres en los estudios STEM.

El Gobierno en su 'Plan España Digital 2026' establece que el sistema educativo debe fomentar de forma paritaria las vocaciones científicas y tecnológicas incorporando la dimensión artística y creativa. La 'Alianza STEAM' supone una apuesta firme por dar nuevos pasos hacia esa paridad.