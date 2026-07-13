Vox exige productos nacionales en los comedores escolares

Archivo - Detalle de una de las bandejas de la comida en el comedor - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados relativa a la promoción de productos nacionales en los comedores escolares.

La iniciativa, recogida por Europa Press, insta al Gobierno a promover la modificación de los criterios de contratación pública para priorizar productos agroalimentarios nacionales en los comedores escolares de todas las regiones de España.

Asimismo, pide modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato relativo a los comedores públicos de Ceuta para impedir la obligatoriedad para que la comida servida en estos deba ser halal, permitiendo así emplear carne de cerdo en las elaboraciones.

Vox quiere que el Gobierno impulse activamente la gastronomía tradicional española en los comedores escolares de Ceuta y Melilla, así como en los del resto del territorio nacional, "frente a la expansión de sellos extranjeros como la carne halal" y garantizar el consumo de productos propios de la cultura gastronómica española.

También exige al Ejecutivo que reconozca la "gran labor" que realizan tanto los agricultores, ganaderos y pescadores españoles como los trabajadores de la industria agroalimentaria y los productores que defienden la tradición culinaria española.

La formación denuncia que España "afronta retos crecientes en materia de soberanía alimentaria a causa de las exigencias 'medioambientales' de corte ideológico y de las decisiones comerciales del Gobierno y de la Unión Europea".

"Mientras aumentan sin control las importaciones agroalimentarias, en apenas cuatro años desaparecieron 111.000 explotaciones agrarias en España por la falta de rentabilidad que sufrían", avisa.

En este sentido, Vox advierte de que el acuerdo de libre comercio suscrito por la UE con Mercosur "permitirá la entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de países en los que no se cumplen las rigurosas normas que se les imponen a los productores españoles".

En la iniciativa, recuerda que, "para muchos padres de familia, la presencia de peras de Sudáfrica, naranjas de Egipto y otros productos de dudosa calidad en los menús escolares ofertados a los menores es una preocupación". Estos centros, sostiene, se abastecen de productos importados que "comprometen gravemente la calidad nutricional de los alimentos que ofrecen a los alumnos".

Además, Vox considera "singularmente alarmante" que el Gobierno "haya prohibido la carne de cerdo y haya impuesto la obligatoriedad de servir menús islámicos en doce colegios de Ceuta y Melilla".

En este sentido, destaca que "fue el propio Ejecutivo el que reconoció en una respuesta parlamentaria que había nueve centros educativos en Ceuta y tres en Melilla en los que existía "la obligación de servir carne Halal y no de cerdo", y que el pasado 30 de junio el Gobierno incluyó en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato que "la carne servida en los comedores de colegios públicos de Ceuta deberá ser halal y que no se empleará carne de cerdo en las elaboraciones".