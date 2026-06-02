Vox insiste en una Selectividad única en toda España para acceder a la universidad "en igualdad de condiciones"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha insistido en reclamar una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) única en toda España.

"Proponemos un examen unificado para todos los alumnos puedan acceder en igualdad de condiciones, y alejemos algo tan básico y esencial como la educación de las disputas políticas y de los intereses partidistas de unos y de otros", ha señalado este martes Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja.

La diputada de Vox ha incidido en que para su formación "es esencial la cohesión de la nación a través también de las aulas": "Un año más los alumnos españoles harán un examen diferente de acceso a la universidad en función de la comunidad autónoma en la que vivan".

En este sentido, ha recordado que hace dos años registraron en el Congreso una iniciativa en la que proponían la reforma del sistema educativo "para garantizar la igualdad de oportunidades a través de una prueba única de acceso a la universidad, algo tan de sentido común como que haya un mismo examen para todo el territorio nacional para poder acceder a la universidad".

Para Vox, implantar una EBAU única "es esencial para la mejora del sistema universitario español, para la educación de los jóvenes y para la cohesión también nacional".

"Por desgracia, nuestra propuesta, debatida en su momento en la Comisión de Educación, fue rechazada por el PSOE y todos sus socios, aquellos que conforman la coalición que tiene como objetivo el desguace de la nación, a veces a través de golpes de Estado y otras con subterfugios como la llamada plurinacionalidad", ha lamentado Millán.

La portavoz de Vox en la Cámara Baja ha criticado que "se haya trasladado la confrontación de la que viven algunos a la educación de los españoles y que todo esto se haya traducido en una enorme desigualdad para los jóvenes y en situaciones injustas para aquellos que estudian y se forman para trabajar".