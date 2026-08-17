La vuelta al cole afectará económicamente al 65% de familias españolas este año frente al 46% de 2025, según un estudio

Archivo - Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vuelta al cole afectará económicamente al 65% de las familias españolas este año, frente al 46% registrado en 2025, según una encuesta realizada por la plataforma de compraventa Wallapop, que refleja un "notable" aumento de la presión económica que supone este momento para los hogares.

Según el estudio, casi el 60% de las familias se ha visto abocado a tomar medidas económicas para afrontar este gasto. Los españoles intentan restringir ciertas actividades con el objetivo de equilibrar su economía familiar: el 28% reduce gastos del hogar, el 23% renuncia a planes de ocio en verano, el 20% renuncia directamente a sus vacaciones y un 17% opta por financiar sus compras a plazos.

Asimismo, el 93% de la población considera que el precio del material escolar nuevo es excesivo, una preocupación que, según el estudio, equipara a la que sienten los padres respecto a otras cuestiones del ámbito educativo, como el uso excesivo de la inteligencia artificial o de las pantallas, aspectos que reciben una valoración de 4 sobre 5.

LA SEGUNDA MANO COMO ALTERNATIVA

La plataforma también ha indicado que ante el incremento del coste de los materiales para el inicio del curso, la segunda mano se posiciona "como una alternativa perfecta" para ahorrar. Según la encuesta, el 48% de los españoles recurre a la segunda mano para hacer frente a este gasto, con un ahorro medio de 193 euros al comprar y vender productos reutilizados.

Teniendo en cuenta que la vuelta al cole tiene un coste de 422 euros por familia, según el comparador financiero Banqmi, este ahorro supone casi la mitad del gasto total. Entre los productos más comprados de segunda mano, Wallapop destaca los libros de texto y de lectura, mencionados por el 37% de los encuestados, la categoría con mayor penetración.

Por otra parte, el estudio también aborda el desempeño de actividades extraescolares. Según datos del Ministerio de Educación, el 90% de los alumnos de enseñanza obligatoria está apuntado a una actividad, lo que, según se desprende del documento, supone un gasto adicional para las familias. Por este motivo, el 40% de las familias recurre también a la segunda mano para financiar este tipo de actividades.

La directora de comunicación de Wallapop, Cristina Gómez, ha señalado que "en un contexto marcado por el incremento del precio del inicio escolar, la compraventa de segunda mano se convierte en la mejor herramienta para que las familias puedan ahorrar dinero".

"Tanto la venta de artículos que ya no usan, como la compra de materiales que necesitan, las familias encuentran en plataformas de segunda mano como Wallapop, una forma eficaz para reducir el impacto económico del comienzo del curso escolar", ha añadido Gómez.