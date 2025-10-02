EOI impulsa el liderazgo femenino con el IV Mes del Mentoring #WomenXWomen

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) lleva más de 30 años liderando la formación con programas especializados para reforzar el liderazgo femenino, consolidando su oferta especialmente en las últimas dos décadas. Más de 20.000 mujeres han participado en sus programas de dirección y emprendimiento, demostrando que la igualdad de oportunidades y la diversidad son motores de innovación y competitividad.

EOI desarrolla su labor para potenciar la presencia de mujeres en posiciones de decisión desde dos frentes: como organismo gestor de Fondos Europeos y desde su condición de Escuela de Negocios (fundada en 1955, la primera de España y una de las primeras de Europa), pionera en formación de liderazgo femenino para acompañar a las mujeres durante todas las etapas de su carrera profesional: desde los inicios, pasando por mandos intermedios, hasta posiciones de mayor influencia en empresas e instituciones.

Entre los programas actuales que desarrolla EOI destacan Acelera – Becoming a Leader: dirigido a mujeres en sus primeros años profesionales con potencial para asumir mandos intermedios; Desarrollo Directivo para Mujeres con Alto Potencial (Madrid y Sevilla), con más de 25 ediciones y más de 500 mujeres formadas, prepara a candidatas propuestas por sus empresas para ocupar puestos de dirección; Consejera, Diversidad y Profesionalización en los Consejos de Administración: orientado a formar mujeres para integrarse en Consejos de Administración, actualmente en su quinta edición.

Complementando estos programas, EOI también colabora estrechamente con las Administraciones Públicas y organismos como el Instituto de las Mujeres y el INAP, desarrollando programas como Talentia 360. Mujeres Directivas para fomentar la promoción profesional de mujeres en empresas y también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o a través del Programa The Break, dirigido a emprendedoras con vocación internacional.

En el marco de esta apuesta y en colaboración con 50&50GL, EOI celebrará en su sede de Madrid el IV Mes del Mentoring #WomenXWomen, un evento que reunirá a 12 mujeres profesionales referentes en un total de cuatro jornadas (4, 11, 17 y 24 de noviembre, 17:00–20:00h, presencial y online), ofreciendo inspiración, consejos y networking de alto nivel. Durante estas sesiones, las participantes podrán inspirarse y recibir consejos, potenciando sus oportunidades de desarrollo profesional.

Como ha señalado, Vanessa Jaklitsch, directora de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de EOI: “La igualdad no es sólo un mandato legal, sino también una palanca de competitividad y transformación social. Con estos programas queremos formar, acompañar y empoderar a mujeres líderes en todos los sectores estratégicos de la Economía y la Industria, contribuyendo a reducir la brecha que todavía separa a las mujeres de los hombres en el ámbito profesional”.

Y es que, tal y como aseguran en 50&50GL, la brecha salarial sigue siendo del 12,9%, según datos de este mismo año. “Cerrar esa brecha no es sólo una cuestión de justicia: supondría un impacto positivo de 255.755 millones de euros, equivalente al 17,1% del PIB nacional”, recalcan en 50&50 Gender Leadership, consultora líder en igualdad y liderazgo femenino en España.

Más información sobre el IV Mes del Mentoring aquí.