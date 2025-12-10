EOI reúne a más de 400 profesionales en su Encuentro Anual de Antiguos Alumnos en Sevilla

Encuentro Anual de Antiguos Alumnos de la EOI, en Sevilla, 2025 - Cedida

SEVILLA, 10 Dic (EUROPA PRESS)

El Encuentro Anual de Antiguos Alumnos de la Escuela de Organización Industrial (EOI) convirtió la capital hispalense en punto de reencuentro para más de 400 profesionales que volvieron a llenar de energía, ideas y compromiso una de las citas más importantes de la Comunidad EOI. Una jornada marcada por el intercambio de conocimiento, la inspiración y la sensación compartida de pertenecer a una red que sigue creciendo en impacto y diversidad.

El acto abrió con la bienvenida del director general de EOI, Diego Crescente, que dio paso a una de las intervenciones más esperadas: la conferencia “El espacio, la próxima frontera”, ofrecida por María del Mar Fernández Lisbona, responsable comercial de Airbus Espacio en España. Su visión sobre el futuro de la industria espacial captó la atención del auditorio, subrayando cómo la tecnología y la exploración abren un horizonte lleno de posibilidades para las próximas décadas.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el reconocimiento a CESUR Empresarios del Sur de España como Socio de Honor de la Asociación de Antiguos Alumnos EOI – Club EOI. El delegado de EOI en Sevilla, Francisco Velasco Cabello, entregó el galardón a José Manuel González Pérez, presidente de CESUR, en un acto que simbolizó la alianza entre la Escuela y el tejido empresarial andaluz, basada en un compromiso sostenido con el desarrollo y la innovación.

El Club EOI Social cobró relevancia con la presentación del proyecto social impulsado por las alumnas de la III Edición del Programa de Desarrollo Mujeres de Alto Potencial, una iniciativa que consolida su papel como motor de transformación y como plataforma para visibilizar liderazgos femeninos en ascenso.

La jornada, presentada por Fátima Ramírez Pérez, avanzó hacia su cierre institucional de la mano de la Comisionada Especial para la Competitividad Industrial y la Pyme del Ministerio de Industria y Turismo, Núria Aymerich Rocavert, quien destacó la misión de EOI como generadora de conocimiento, talento y liderazgo socialmente responsable.

El broche final lo puso el Zapata Tenor con su espectáculo “Cómo dar el do de pecho”, que sumó humor y cultura antes del cóctel que clausuró la velada. Un último encuentro distendido que sirvió para prolongar las conversaciones, renovar vínculos y confirmar la vitalidad de una comunidad que avanza unida, inspirada y con la mirada puesta en el futuro.

El encuentro anual coincidió, tal y como destacó el director general de EOI, en la celebración del 70 aniversario de la institución pública al servicio de la industria, la empresa y el conjunto de la sociedad española “a través de la formación, la capacitación de talento emprendedor, profesional y directivo de la que vosotros sois la mejor muestra”, destacó Diego Crescente durante su intervención.

La sede de EOI en Sevilla mantiene ese mismo espíritu, desde hace más de tres décadas, con programas en el ámbito de la Inteligencia Artificial, del Deep Tech, de los ESG, del sector aeroespacial y las materias primeras, así como el liderazgo femenino, entre otros. Con una amplia oferta para 2026, además, especialmente en el ámbito de la industria y la defensa, para afrontar nuevos retos y oportunidades de futuro para el talento.