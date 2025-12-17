El 73% de la población prevé más fenómenos meteorológicos extremos en España en 2026, según Ipsos

Archivo - Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares en Sevilla, en una foto de archivo. - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cambio climático es una de las preocupaciones de los españoels y el 73% de la población prevé que en 2026 fuede haber nuevos fenómenos meteorológicos extremos. Así se desprende del estudio estudio 'Predictions 2026' realizado por Ipsos donde se recogen las percepciones sobre cómo ha sido el último año y las expectativas para el nuevo sobre diversos ámbitos como son la economía, la sociedad, la tecnología o el medioambiente, entre otros.

Según los autores del estudio, los datos, en el caso de España, reflejan una marcada preocupación ante desafíos como la inmigración, el clima o el impacto de la IA, combinada con un moderado optimismo económico y un deseo claro de priorizar el bienestar personal.

Así ocho de cada diez ciudadanos en España (80%) considera que la temperatura global continuará aumentando en 2026. Asimismo, el 73% cree que el país experimentará un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos en el próximo año, situándose así entre los tres países de Europa con los datos más elevados, junto con Irlanda (77%) y Francia (76%).

Otra de las preocupaciones es la inmigración y el el 79% de la ciudadanía considera que la llegada de inmigrantes aumentará en 2026, el porcentaje más elevado entre los 30 países analizados. Los datos muestran que España es el país donde más personas anticipan un incremento de los flujos migratorios durante el próximo año.

Respecto al uso de la Inteligencia Artificial (IA), la ciudadanía española muestra inquietud ante los posibles efectos de la inteligencia artificial en el empleo. Dos tercios de la población (66%) consideran que la IA destruirá puestos de trabajo. En contraste, solo el 38% de la población española que generará nuevas oportunidades laborales. El conjunto de datos muestra una brecha entre la percepción de riesgo y la expectativa de beneficios, una visión compartida a nivel global.

En cuanto a la guerra de Ucrania, uno de cada tres españoles considera que el conflicto acabe en 2026, un porcentaje prácticamente identico a l amedia global.

Lo que de momento ha desatado solo un moderado interés es el Mundial de Fútbol y el informe muestra que el 57% de la ciudadanía en España planea seguir el torneo, una cifra que en el entorno europeo, muestra como los españoles son los europeos que esperan con más ganas este evento deportivo: Alemania (54%), Holanda (51%), Francia (49%), Bélgica (49%), Suecia (48%) o Hungría (43%).

BALANCE DE 2025

En cuanto al balance de 2025, éste es mayoritariamente negativo cuando se refiere al país. Según el estudio, seis de cada diez personas (61%) consideran que 2025 ha sido un mal año para España, una cifra alta pero mucho menos dramática que en países vecinos como Francia (85%), Reino Unido (76%) o Alemania (71%).

Este pesimismo se extiende incluso a 2026. Menos de la mitad de los españoles (47%) piensa que el próximo año será mejor que el año anterior. De nuevo, una cifra que se presenta optimista si se compara con otros países europeos como Italia (34%), Alemania (31%) o Francia (17%).

La foto cambia cuando el balance se limita al ámbito personal y familiar, donde el 55% de la población no considera que el 2025 haya sido un mal año para ellos y su familia. De hecho, se muestran optimistas respecto a 2026, donde el 69% confía que para ellos y su entorno será un año mejor que el que dejamos atrás.

La encuesta ha sido realizada en 33 países por Ipsos en su plataforma online Global Advisor entre el viernes 25 de octubre y el viernes 8 de noviembre de 2024. Para esta encuesta, se entrevistó en España a un millar de personas de 16 a 74 años.