Aagesen anuncia un memorándum con California para avanzar en protección de espacios naturales y contra incendios

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado en Nueva York la firma de un memorándum con el gobierno de Califorma en materia medioambiental. La titular de Transición Ecológica ha destacado, en declaraciones a los periodistas con motivo de su presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas, la "alineación" de España en materia medioambiental y de transición energética con el estado americano.

"Compartimos objetivos en producción de emisiones, en la apuesta por la adaptación y la resilencia, por una gobernanza cada vez más participativa donde también vamos a actuar de forma conjunta y compartir experiencias", ha argumentado la ministra.

Ha explicado, asimismo, la importancia del acuerdo para avanzar en "protección de espacios naturales, especialmente contra los incendios forestales" y ha destacado la colaboración que ya viene realizando España con el Gobierno de California en materia de economía circular.

La vicepresidente ha incidido en la voluntad de España de "apostar por el multilateralismo basado en reglas" en la asamblea de Nueva York. Para Aagesen, ese multilateralismo es el que funciona "y es lo que necesitan las grandes amenazas globales, respuestas globales, todos unidos, tejer alianzas, cooperar".

Asimismo, ha explicado la voluntad de exponer en Nueva York la experiencia de España como "ejemplo de actuación, de ambición, ejemplos que han permitido estar mejor situados en una marco complejo geopolíticamente, donde los combustibles fósiles son una gran vulnerabilidad y una amenaza".

"Queremos contar nuestra experiencia de ocho años de cambios, ese cambio de 180 grados de nuestra agenda con las renovables como protagonistas y que nos han permitido reducir esa dependencia de los combustibles fósiles", ha añadido.