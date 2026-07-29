Aagesen espera "más noticias positivas" hoy con los incendios pero pide "máxima prudencia" ante la nueva ola de calor

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una visita al Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales (CCINIF) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, espera que este miércoles haya "más noticias positivas" con los incendios forestales, pero ha pedido "máxima prudencia" ante la nueva de calor que afectará, al menos hasta el domingo, a gran parte de España.

Así lo ha manifestado este miércoles la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante su visita al Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales, desde donde se reparten los medios desplegados por el Ministerio para combatir los fuegos.

En declaraciones a los medios, Aagesen ha agradecido el trabajo "constante" en una temporada "extraordinariamente compleja". Así, ha dado las gracias a todos los profesionales, de la mano de las comunidades autónomas, la Unidad Militar de Emergencia (UME), Protección Civil, Guardia Civil y a todos los medios del Ministerio.

La ministra ha celebrado las noticias "favorables" sobre el incendio de Ávila y la Comunidad de Madrid: "Una información que es positiva, que es esperanzadora cómo el incendio se va poco a poco conteniendo y cómo vemos que no afloran nuevos focos".

No obstante, la ministra ha trasladado un mensaje "de prudencia" porque España atraviesa desde este miércoles la cuarta ola de calor, "que va a durar cinco días al menos". "No sabemos si luego se alagará. Por lo tanto, máxima prudencia, máxima precaución, seguir todas las indicaciones, es un momento extraordinariamente complicado, complejo, en materia de incendios", ha insistido.

Ante el índice alto o extremadamente alto de peligrosidad de incendios en "prácticamente todo el territorio nacional", ha incidido en que "es momento de la cautela" y ha avisado de que el cambio climático "no da tregua, avanza y complejiza la gestión de unos incendios muy complicados", por lo que ha hecho un llamamiento a "seguir trabajando unidos".

"Ese es el espíritu que nos gustaría ver en el pacto de Estado frente a la emergencia climática. Un pacto que es necesario y que es la única opción posible", ha defendido la vicepresidenta tercera.

Aagesen ha descartado que el Gobierno haya gastado una cuarta parte de los fondos europeos destinados a la prevención de incendios. "No es acorde con la información que yo tengo, estamos agotando los recursos disponibles y estamos trabajando. Cuando hablamos de extinción de incendios es una cosa, cuando hablamos de prevención, que es importante, es otra", ha aseverado.

En este sentido, ha detallado que el Gobierno ha incrementado, desde el año 2024, un 30% la financiación en materia de prevención de incendios y un 34% en materia de extinción. "Para nosotros es una prioridad, no paramos de aprobar actuaciones y ayudas", ha zanjado.

"HAY ESPERANZA, EL TRABAJO CONJUNTO ESTÁ DANDO RESULTADOS"

Sobre la situación de los grandes incendios forestal que afectan al país, la vicepresidenta tercera cree que "hay esperanza" porque el trabajo conjunto "está dando resultados", pero ha insistido en que hay que "tener máxima precaución".

"Desde hoy, las altas temperaturas y esta ola de calor, nos tiene que llevar a un mensaje también de prudencia, de estar pendientes, atentos y evitar que nuevos focos o nuevas reactivaciones puedan aflorar. Estamos en ese trabajo constante", ha asegurado.

Respecto al eclipse total de Sol que cruzará el próximo 12 de agosto España y que provocará cientos de miles de desplazamientos, Aagesen ha instado a la ciudadanía a disfrutar de la astronomía pero "con la máxima precaución" por el riesgo de incendios.

"Desde el Gobierno hemos hecho una comisión interministerial del eclipse, liderada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por un evento que es histórico, que no ocurre desde hace 114 años. Por lo tanto, esta generación va a poder vivir un eclipse solar total", ha explicado.

En este punto, la ministra ha recordado que, con el Ministerio del Interior liderando, se está llevando a cabo una campaña para prevenir que "todo se haga en las mejores condiciones posibles y, sobre todo, que aquellos ciudadanos, aquellos turistas, que quieran disfrutar de ese momento histórico, tengan máxima precaución". "Por eso llamaremos a la preocupación y todos los dispositivos que sean necesarios se han desplegado, por su puesto que sí", ha concluido.