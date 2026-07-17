Activistas despliegan una pancarta en el arco de Moncloa tras el informe del CSN: "Pedro, di no a las nucleares"

Activistas despliegan una pancarta en el arco de Moncloa - GREENPEACE

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Activistas de Greenpeace han desplegado esta mañana una pancarta en el arco de Moncloa con el mensaje de 'Pedro, cumple tu palabra. Di no a las nucleares', para advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que debe empezar el cierre de la central nuclear de Almaraz en 2027.

Este mensaje al líder del Ejecutivo llega después de que este jueves el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido un informe favorable, con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación de la central de Almaraz, que aplica a sus dos unides.

Desde Greenpeace han destacado que el mensaje, "como si fuese una nota gigante en la nevera presidencial, le recuerda a Pedro Sánchez su compromiso con el cierre nuclear".

"No dudamos de su buena memoria, seguro que se sabe muy bien el calendario de cierres: la primera central nuclear en la lista es Almaraz en 2027 y luego progresivamente el resto de las centrales españolas hasta terminar con Trillo en 2035. También seguro que es consciente de las consecuencias: si no las cierra, el admirado modelo energético español, basado en el sol, el viento y el agua; se va al traste. Además, sabe que para cerrarlas todas hay que seguir desplegando el tridente de la transición: renovables, almacenamiento y redes", ha manifestado.

Los activistas de la organización han querido ponerle este mensaje en el arco de Moncloa "en grande y cerca de su oficina por si se le olvidara".

"Cambiar la política energética, alargando la vida de una planta, es una decisión que alterará toda la planificación energética y el modelo energético español que tanta admiración tiene y podría incluso llegar a haber empresas que litiguen contra el Gobierno", ha avisado en declaraciones a Europa Press Francisco del Pozo, responsable de la campaña de energía nuclear y combustibles fósiles de Greenpeace España.

Por seguridad energética, por compromiso con la transición, por tener un sistema realmente limpio y que no dependa de combustible nuclear externo, Greenpeace reclama que "se mantenga el cierre nuclear tal y como está planificado".

La organización considera que la extensión de la central de Almaraz "es un tiro de gracia al desarrollo de nuevos proyectos renovables". En este sentido, Del Pozo ha recalcado que los reactores nucleares "suponen un claro tapón" al desarrollo de las energías nucleares.

La organización ha advertido de que, "por mucha presión" que hagan las eléctricas, la decisión de cerrar la central nuclear "no es del CSN", sino que "un cambio en la política energética como sería extender su vida útil es exclusiva del Ejecutivo".

"Los tribunales ya lo dejaron claro hace años con el cierre de la central nuclear de Garoña, en Burgos. Por eso en Greenpeace nos hemos visto obligados a colgar este inmenso recordatorio. El presidente tiene sobre la mesa una decisión de esas que marcan el rumbo, la economía y la salud de todo un país", ha apuntado Greenpeace.